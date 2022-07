Fenerbahce-Dinamo Kiev: cori pro Putin dei tifosi turchi/ Video, vergogna a Istanbul

Fenerbahce Dinamo Kiev ieri hanno giocato la loro partita valevole per la qualificazione in Champions Leaugue. Il mercoledì sera targato Champions League ha offerto une delle sfide più belle, dal punto di vista tecnico, dei preliminari della suddetta competizione europea. Fenerbahce e Dinamo Kiev si sono affrontate la scorsa settimana con il risultato che è andato sullo 0-0. Equilibrio puro in campo che ieri ha regnato nei minuti regolamentari con il risultato di 1-1 con il gol nel finale di Szalai, difensore ungherese che ha trovato il pari al minuto 89. Supplementari e la partita continua. Nel finale sono gli ucraini a vincerla con il gol al 114′ di Karavaev, su assist di Vivcharenko. WIJNALDUM ALLA ROMA?/ Calciomercato, c'è l'ok del Psg: si attendono le visite mediche Dinamo Kiev che vola al prossimo turno dove affronterà gli austriaci dello Sturm Graz nel tabellone per la prossima Uefa Champions League. Tuttavia, durante la partita, un brutto gesto ha preso il sopravvento rispetto alla partita. I tifosi dei turchi hanno iniziato ad intonare dei cori poco felici, vista la situazione mondiale in Ucraina, in favore di Vladimir Putin. Secondo la stampa russa, il tutto ha avuto inizio dopo il gol di Buyalski, giocatore ucraino. Di seguito vi mostriamo il video su Twitter che riprende il momento del gesto. CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Iervolino "Piatek? Passi in avanti, e Pinamonti..." Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

Lucescu: “Non mi aspettavo slogan del genere, che peccato”

Il tecnico della squadra ucraina è intervenuto in conferenza stampa e, come si legge nel Corriere dello Sport, queste sono le parole dichiarate dall’allenatore: “Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi. Non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato“. Le parole di rammarico del tecnico degli ucraini dopo il gesto da parte della tifoseria dei turchi del Fenerbahce durante il match di qualificazione per la prossima edizione di Champions League, che non è di certo passata inosservata scaturendo, come normale che sia, molte reazioni da parte di tutti gli amanti del calcio.

Anche l’ambasciatore dell’Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, si è espresso attraverso il suo profilo Twitter, del gesto della tifoseria dei turchi del Fenerbahce durante il match di qualificazione per la prossima edizione di Champions League. Slogan in favore di Vladimir Putin: “Il calcio è un gioco leale. La Dinamo Kiev è stata più forte. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahçe parole che sostengono l’assassino e l’aggressore che sta bombardando il nostro Paese. Sono grato all’amichevole popolo turco per il loro sostegno all’Ucraina e per i loro commenti sulle azioni inappropriate dei tifosi“.

