Il Mondiale per Club sta facendo montare la "Yildiz-mania". Per il gioiellino turco della Juventus, ora, arriva una cifra monstre

Il Mondiale per Club sta facendo montare la “Yildiz-mania”. Per il gioiellino turco della Juventus, ora, arriva una cifra monstre

Dalla scorsa estate Yildiz ha messo le radici nella prima squadra. Titolarissimo nell’undici di Thiago Motta, ha collezionato presenze di rilievo in ogni competizione: 37 partite e il ruolo di centrocampista offensivo di riferimento lo rendono ormai un pilastro inamovibile.

Calciomercato Verona News/ Mihaj nuova aggiunta in difesa, Sowe l’attaccante di riserva (25 giugno 2025)

Il suo impatto è stato rapido e deciso: 6 gol e 5 assist in stagione sono numeri significativi per un 2005 esordiente, e la responsabilità del numero 10 porta con sé un peso simbolico (“come Del Piero”, ha ricordato qualcuno) ma anche una conferma sul campo.

E anche ora, in queste settimane, il Mondiale per club negli Stati Uniti sta ulteriormente consolidando la luminosità della stella turca. Insomma, Yildiz si avvia a diventare il fulcro attorno a cui girerà tutto l’universo Juventus.

Calciomercato Parma News/ Cuesta punta un giovane olandese e un attaccante esperto (oggi 25 giugno 2025)

Yildiz: ecco la firma

Il 19enne turco al rientro in Italia dovrebbe firmare un’estensione del contratto fino al 2029, con uno stipendio che si attesta a 1,6 milioni di euro annui più bonus — una cifra che rappresenta un segnale forte della fiducia che la dirigenza ripone nel suo talento. Ma il vero valore di mercato del numero 10 va ben oltre: stando a indiscrezioni, la valutazione si spinge fino a 100 milioni, cifra che rispecchia lo status del talento “incedibile” per i bianconeri, ma già nel mirino delle big europee.

Dietro il rinnovo e l’ingaggio consistente, si profila una strategia economica ben precisa: l’obiettivo è quello di trattenere Yildiz, ma al momento opportuno — e in caso di necessità — monetizzarlo a cifra record. Non ora, però. L’allungamento del contratto, infatti, permetterebbe alla Juventus di poter avere maggiore forza rispetto alle offerte straniere. Insomma, per meno di 100 milioni, il giovane numero 10 bianconero non si muoverebbe assolutamente.

Calciomercato Napoli News/ Lang in avvicinamento, due le alternative a Nunez (25 giugno 2025)

Nonostante le sirene d’oltremanica, Yildiz ha manifestato attaccamento alla maglia bianconera. Le sue parole chiariscono che, per ora, vuole crescere a Torino. Il gesto simbolico della maglia numero 10 — eredità illustre della storia della Vecchia Signora — gli è stato consegnato proprio la scorsa estate, un segno di continuità e fiducia .

Intanto la dirigenza bianconera lavora a una rivoluzione estiva per rafforzare ogni reparto: in difesa piacciono Hancko e Mosquera, a centrocampo si punta su Tonali o Ederson, mentre in attacco si sogna Osimhen o Lookman, passando per opzioni come il prestito prolungato di Kolo Muani. Ma, intanto, si riparte dal nuovo fenomeno turco.