FERDINAND/ Su Italia 1 il film d’animazione con la voce originale di John Cena

Ferdinand, curiosità sul film di Italia 1

La voce di Ferdinand nella versione originale inglese è quella di John Cena, wrestler, attore e rapper americano; Kate McKinnon, attrice e imitatrice che ha recitato in Ghostbusters e ha imitato Hillary Clinton, è Lupe, mentre l’amico Angus è doppiato da David Tennant, il celebre Doctor Who, che nel 2017 ha prestato la sua voce anche a Paperon de Paperoni, nella serie animata Disney Duck Tales. In italiano, Fabrizio De Flaviis che doppia Ferdinand, ha partecipato anche al doppiaggio del Pinocchio di Matteo Garrone del 2019, Chiara Gioncardi (Lupe) ha dato la voce alle protagoniste di Heroes, The Walking Dead e Il Trono di Spade, mentre Paolo Vivio (Angus) è stato la voce di Meriadoc ne Il Signore degli Anelli e del Black Panther di Chadwick Boseman, oltre ad aver doppiato numerosi altri attori come Orlando Bloom e Jason James Richter. Diventa tutto molto interessante in vista della messa in onda del film stasera, un’opera dedicata ai più piccoli ma che non passerà indifferente agli adulti.

Ferdinand, film di Italia 1 diretto da Carlos Saldanha

Ferdinand va in onda oggi, sabato 26 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 23:10 in seconda serata. Il film d’animazione è stato girato negli Stati Uniti nel 2017, con la regia di Carlos Saldanha. La storia, un po’ dramma e un po’ commedia, è tratta dal libro La Storia del Toro Ferdinando, pubblicato nel 1936.

Distribuito dalla 20 Century Fox il cartone ha come doppiatori in lingua originale John Cena, Kate McKinnon e David Tennant, mentre nella versione italiana Ferdinand, Lupe e Angus hanno le voci di Fabrizio De Flaviis, Chiara Gioncardi e Paolo Vivio. La pellicola ha ricevuto una nomination all’Oscar nel 2018, come miglior film d’animazione dell’anno, mentre home, la canzone scritta appositamente per il film da Nick Jonas, Justin Tranter e Nick Monson è stata candidata nello stesso anno al Golden Globe, come miglior canzone originale.

Ferdinand, la trama del film

In Ferdinand siamo in Spagna, dove Ferdinand, vitello dal cuore d’oro, viene deriso dai suoi simili e decide di scappare dall’allevamento di tori per corrida, quando suo padre Raf non fa più ritorno da un’esibizione. Anni dopo, Ferdinand è diventato un grande toro, ma viene scambiato per una belva pericolosa dagli umani e allontanato dalla sua famiglia adottiva, viene riportato al suo allevamento d’origine.

Lì ritrova, cresciuti, i suoi compagni che lo deridevano da vitello: ma Ferdinand ama i fiori e odia combattere e farà di tutto per ritornare a casa, radunando un esercito di animali randagi ed emarginati, che lo accompagneranno nel lungo viaggio di ritorno in fuga dai combattimenti della corrida e dal suo passato. In questo modo, sacrificandosi per i suoi nuovi amici e ritrovando la sua vera natura non violenta nella corrida che è costretto a disputare, Ferdinand riesce a dimostrare che a volte l’apparenza inganna… Grazie al suo enorme cuore e al suo coraggio, Ferdinand riuscirà a sconvolgere completamente l’andamento della corrida, conquistando anche chi non credeva in lui.

