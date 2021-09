FERDINAND/ Su Italia 1 il film animato realizzato dalla Blue Sky Studios

Ferdinand è un film che è stato realizzato dalla Blue Sky Studios, lo stesso studio di animazione che ha prodotto i film de L’Era Glaciale. Il suo budget è stato inizialmente di 111 milioni di dollari mentre l’incasso globale è stato molto buono, visto che si è avvicinato ai 300 milioni di dollari. In più, anche i critici hanno apprezzato questo film. Sul portale americano Rotten Tomatoes, Ferdinand ha un punteggio di apprezzamento pari al 72%. Per questa ragione, è stato nominato ai Premi Oscar come miglior film d’animazione, non riuscendo però a vincere. La regia del film è affidata a Carlos Saldanha nato a Rio de Janeiro il 24 gennaio del 1965. Questo si è fatto conoscere per aver diretto gli episodi 2 e 3 della saga de L’era glaciale. Inoltre tra i film a cui ha lavorato c’è il primo episodio di Robots. Il film Ferdinand è stato nominato negli Oscar per la categoria miglior film d’animazione. Di certo merito della riuscita del film in gran parte è anche sua.

Ferdinand su Italia 1

Ferdinand va in onda oggi, 18 settembre, dalle ore 21:20 in prima serata su Italia 1. Si tratta di una produzione statunitense che ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2017 e che appartiene al genere d’animazione e per famiglie. Il regista di questo film è Carlos Saldanha mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da Ron Burch, David Kidd, Don Rhymer, Robert L. Baird, Brad Copeland e Tim Federle. Hanno prestato la voce come doppiatori ai personaggi del film attori americani famosi come John Cena, David Tennant, Bobby Cannavale, Gina Rodriguez, Gabriel Iglesias, David Digg e Anthony Anderson. La fotografia è stata realizzata da Renato Falcao mentre le musiche sono state composte da John Powell.

Ferdinand, la trama del film

Ferdinand è un vitello spagnolo molto grosso e dalla stanza imponente. L’obiettivo che gli viene posto da parte della fattoria dove cresce giorno dopo giorno, è quello di diventare sempre più grande, visto che un giorno dovrà gareggiare nelle arene di tutto il mondo ed esibirsi nelle corride, deliziando centinaia di spettatori. In poche parole, gli vengono imposti sogni di gloria. Tuttavia, questi sogni non sono gli stessi di Ferdinand. Quest’animale dall’animo gentile infatti, è diverso dagli altri vitelli e tori. Invece di combattere, lui ama i fiori e farebbe di tutto per migliorare sempre di più la sua indole. Per questa ragione, da piccolo scappa e viene cresciuto da un fioricoltore e dalla sua figlia. Tuttavia, con il passare del tempo, Ferdinand diventa sempre più grande e un giorno per un equivoco, viene considerato dannoso e pericoloso. Per questa ragione, viene mandato al suo vecchio allevamento. Qui incontra un famoso matador spagnolo, chiamato El Primero, che lo sceglie per gareggiare nella sua ultima corrida. Riuscirà Ferdinand ad evitare che la corrida si tenga oppure a evitare di perdere la vita in questo evento? Il toro farà di tutto per sfuggire al proprio destino, cercando una soluzione alternativa piuttosto che ingaggiare la violenza.

Video, il trailer del film “Ferdinand”





