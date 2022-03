Ferdinand von Schirach, autore libro “Il caso Collini”/ Storie tragicamente vere

Ferdinand von Schirach, l’autore del bestseller “Il caso Collini”

Il legal–thriller tedesco “Il Caso Collini” è stato diretto da Marco Kreuzpainter ed è tratto dall’omonimo bestseller di Ferdinand von Schirach. Questo racconta di un operaio italiano da 35 anni in Germania che, da poco in pensione, uccide senza apparentemente motivo un ricco industriale ben conosciuto. Il mistero dietro al delitto rimanda direttamente alle origini famigliari dello scrittore. Siamo nel 2001. A difendere l’uomo nell’aula di tribunale di Berlino viene nominato d’ufficio il giovane avvocato Caspar Leinen (Elyas M’Barek), al suo primo processo. Sembra si tratti di una causa senza speranze con l’imputato reo confesso, ma Leinen indagando scopre che la vittima era il nonno di un suo amico ai tempi del liceo. Nonostante i superiori lo spingano a stare al suo posto l’avvocato scava nel passato di Meyer e scopre un episodio oscuro accaduto in Italia durante la Seconda guerra mondiale, che vede come protagonista proprio l’industriale senza macchia. Insomma nulla è come sembra e la causa porterà alla luce qualcosa di inaspettato.

PETITE MAMAN/ La conferma del grande talento di Céline Sciamma

I romanzi di Ferdinand von Schirach, opere giudiziarie che raccontano casi di violenza

Ferdinand von Schirach è un avvocato penalista tedesco molto noto, che opera soprattutto tra Monaco, dove è nato, e Berlino. Scrittore sia di racconti sia di romanzi di grandissimo successo. Le sue opere hanno ad oggetto casi criminali, compresi i loro risvolti processuali, che l’avvocato ha avuto modo di trattare in prima persona. Molti suoi racconti hanno una terribile costante: riguardano casi tragici e di una violenza fortissima, che hanno scosso l’opinione pubblica tedesca. Si va da casi di violenza carnale di gruppo all’uccisione casuale di un serial killer, da una ragazzina che uccide il suo bambino originato da uno stupro sino ad eventi che riguardano, spesso, il sottobosco della società. Dal suo libro “Il Caso Collini” è stato girato un film con Franco Nero, come protagonista.

LEGGI ANCHE:

Uomini d'amianto contro l'inferno/ Su Rete 4 il film con John WayneIl caso Collini/ Su Rai 3 il film che racconta l'orrore del nazismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA