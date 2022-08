Ferdinando Giordano, “Biagio sapeva tutto di Miriana Trevisan”/ L’accusa choc che…

Ferdinando Giordano vuota il sacco su Biagio D’Anelli: “Era informato sulle dinamiche di gioco e…”

Ferdinando Giordano si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In un’intervista al Settimanale Mio, l’ex gieffino ha confermato di aver parlato con Biagio D’Anelli prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Biagio gli avrebbe rivelato di essere interessato a Miriana Trevisan con cui ebbe un flirt nella casa. Biagio D’Anelli però ha sempre smentito categoricamente di essersi confidato con Giordano e lo accusò di essere alla ricerca di visibilità. Ferdinando Giordano è tornato a parlare di D’Anelli e ha ribadito la sua versione dei fatti: “E’ stato lui a scrivermi su Whatsapp. In tutte le occasioni che ci siamo scritti è stato lui a iniziare il discorso”.

Biagio D’Anelli e Arianna David stanno insieme?/ Sul red carpet mano nella mano

Ferdinando Giordano ha poi confessato che Biagio era a conoscenza delle dinamiche del gioco e che pertanto avrebbe cercato una storia con Miriana solo per far parlare di sé all’interno della casa: “Lui parlava di Miriana in modo specifico: questo lascia intendere che era ben informato sulle dinamiche di gioco”. Ferdinando Giordano ha poi replicato alle accuse di visibilità lanciate da D’Anelli: “Me l’ha data lui la visibilità. Non ho creato dinamiche per entrare nei salotti televisivi. Faccio una vita normale e campo di altro rispetto a Biagio che vive la vita sotto i riflettori passando da un salotto tv all’altro. La mia notorietà l’ho avuta undici anni fa e ne ho avuta più di quanta ne abbia lui oggi”.

Biagio D'Anelli pronto alla convivenza con Silvana Curcio/ L'annuncio inaspettato...

Ferdinando Giordano e la partecipazione al Grande Fratello Vip, il veto di Biagio D’Anelli

Ferdinando Giordano era ad un passo dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 19 settembre. Nell’intervista al Settimanale Mio, l’ex gieffino ha però rivelato che il suo ingresso sarebbe stato bloccato per motivi a lui sconosciuti: “Ho ricevuto una telefonata dagli autori e dall’amministrazione in cui mi comunicavano che il mio ingresso non si sarebbe concretizzato per ragioni che non potevano rivelarmi. Andando per esclusione posso immaginare che qualcuno con un ruolo di maggiore importanza abbia messo un veto sulla mia partecipazione”.

BIAGIO D'ANELLI CHOC SULLA TOMBA DI FRANCO FRANCHI/ "Degrado che fa male: vergogna!"

Alcuni però hanno polemizzato con la scelta di Ferdinando Giordano di spoilerare sui social il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Lui però smentisce questa ipotesi: “Il mio nome sui social è uscito dopo la chiacchierata con Biagio D’Anelli, per me è stato lui a spifferare la notizia alle testate giornalistiche”. Ferdinando Giordano è convinto che sia stato proprio D’Anelli a mettere il veto sulla sua partecipazione e a chi gli chiede come abbia fatto a saperlo lui rivela un retroscena interessante: “Quando ho fatto la visita medica la dottoressa ha scritto il nome sulla cartellina. Lui è entrato dopo di me e ha letto il nominativo. La prima cosa che mi ha chiesto era se avevo fatto le visite mediche. Da lì è partito il suo piano di investigazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA