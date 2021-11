Ferdinando Giordano, salta l’ingresso al GF Vip 2021/ Poi replica Guendalina Tavassi!

L’ex gieffino Ferdinando Giordano avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ufficialità da parte della produzione non era ancora arrivata, così come per altri che faranno poi il loro ingresso questa sera; eppure, stando a quanto fa sapere Biccy, l’ex gieffino era stato già messo in quarantena alcuni giorni fa, conferma del suo ingresso. Una partecipazione che, tuttavia, è saltata. Lo confermano le immagini postate da Ferdinando su Instagram, in cui si mostra a casa sua e parla proprio della sua mancata partecipazione.

“Ebbene sì, sono tornato in Instagram”, ha esordito Ferdinando Giordano, in diretta da casa sua e non dalla camera d’albergo in cui era prima. Cosa che proverebbe che il suo ingresso al GF Vip è dunque saltato. Nel video ne approfitta anche per replicare alle frecciatine ricevute da Guendalina Tavassi con altrettante stoccate: “Mi viene da ridere perché ho appena visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi che devo dire ti hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Io sono a casa mia, lo so che sono girate tante notizie che mi vedevano da tutt’altra parte ma invece no, ora sono a casa alla mia vita di tutti i giorni”, la risposta di Ferdinando.

Guendalina Tavassi contro Ferdinando Giordano: cosa ha detto l’ex gieffina

Ricordiamo che Guendalina Tavassi aveva tirato in ballo Ferdinando Giordano dopo aver letto la notizia della sua partecipazione a questo Grande Fratello Vip. “Stavo vedendo chi hanno preso al GF. Comunque è una congiura contro di me, io non so perché non mi vogliono, ma c’è qualcuno che mi rema contro. – ha accusato la Tavassi, continuando – Io ho un sogno, so che rientrerò prima o poi là dentro. Forse pure io in tarda età. Ma prendere dei personaggi, alcuni già stati altre due volte senza fare chissà cosa tanto da essere richiamati… Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti, e non mi pigliate a me? Posso stare antipatica, ma io sono da GF. Invece ci sono persone che se pigliavano i muschi i licheni o i molluschi era meglio.” Come commenterà ora la notizia del mancato ingresso di Ferdinando?

