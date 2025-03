Ferdinando Lorenzotti, chi è il milionario di TikTok

Nel corso delle ultime puntate Le Iene Show ha lasciato spazio a un curioso tema riguardante i presunti milionari di TikTok, un argomento scottante che ha messo in luce diverse storie, tra questa anche quella di Ferdinando Lorenzotti, in arte Garbo. Lorenzotti e una altro presunto milionario Xu su TikTok sono diventati famosi grazie all’ostentazione. Xu ha mostrato pacchi di banconote, mentre Ferdinando Lorenzotti la sua vita a Monaco tra auto di lusso, yacht e orologi griffati. Si sono conosciuti così: “Non dico amici ma conoscenti social”, ha raccontato Xu raggiunto dalle Iene.

Genitori di Bruno Barbieri, chi sono/ "Da mamma la passione per la moda. Papà non voleva facessi lo chef"

“Mi ha chiesto lui di partecipare al suo compleanno e mi ha chiesto di portare 2 Dom Perignon, non solo uno”, ricorda Xu. Poi i rapporti si interrompono per i tanti video fatti da Garbo contro di lui, alcuni molto pesanti. Xu quindi ha contattato le Iene per mostrare cosa si nasconde sul serio dietro quell’ostentazione. Ferdinando Lorenzotti si è spacciato per milionario di TikTok, ma sarebbe stato smascherato così a Le Iene da Xu: “La barca non è sua, è di una signora. Lui la gestisce e basta. Non ha una villa a Montecarlo, ma una casa di 20 mq e dorme su un divano letto”.

Andrea Pucci, chi è: dai villaggi come animatore alla tv/ La compagna Priscila Prado: "Dopo la crisi..."

Ferdinando Lorenzotti e le accuse a Le Iene

Nella storia che verrà ripresa questa sera a Le Iene su Italia Uno, emergeranno nuove rivelazioni su Ferdinando Lorenzotti. Sempre il rivale come milionario di TikTok Xu, ha rotto il silenzio sul collega, lasciandosi andare a qualche rivelazione molto interessante sulla vita ostentata da Garbo:

“Lui sta quattro giorni a Monaco in un mese, ma abita a Campione d’Italia. Fa finta di avere auto di lusso, ma sono di altri. L’unico orologio di lusso che ha è il Daytona che gli hanno regalato, gli altri sono tutti fake“.