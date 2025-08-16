Ferie d'agosto è un film con Silvio Orlando tra i protagonisti del cast di Paolo Virzì. La trama: un gruppo di amici si ritrova durante le ferie estive e...

La trama del film Ferie d’agosto: culture e ideologie a confronto nel tavolo di ferragosto

Sabato 16 agosto 2025 ore 23.30 Rete 4 “Ferie d’agosto”. È una commedia italiana del 1996 scritta e diretta da Paolo Virzì. Il regista livornese, già affermato per capolavori come Ovosodo, Caterina va in città e La prima cosa bella, regala un ritratto graffiante e ironico dell’Italia anni Novanta, ambientata sull’isola di Ventotene. La musica è invece a firma di Battista Lena, musicista e compositore che collaborerà con il regista anche in Ovosodo (1997) e Un altro Ferragosto (2024).

Il film unisce un cast stellare: Silvio Orlando, che con Virzì lavorerà ancora dopo vent’anni in Siccità (2022) e nel sequel Un altro Ferragosto (2024); Sabrina Ferilli, confermata anche nel proprio seguito, in uscita nel 2024; Ennio Fantastichini, che ancora nel 2015 recitò con Ferilli in Io e lei di Maria Sole Tognazzi.

Le ferie d’agosto si svolgono sull’isola di Ventotene, dove due gruppi molto diversi sono in vacanza per la stessa breve pausa. Da una parte c’è Sandro, intellettuale di sinistra, in vacanza con la fidanzata Cecilia, sua figlia Martina, il suo amico attore Mauro, la sua ex ragazza Francesca, due amiche di Cecilia e un misterioso viaggiatore di nome Roberto. Dall’altra abbiamo Ruggero (commerciante romano dai modi svelti, con moglie Luciana, la figlia Sabrina, la madre trucida Marina, e Marina, bellissima e provocatoria ragazza di cui Ruggero si è innamorato). La vicenda prende una piega drammatica quando Ruggero, in un momento di disorientamento, spara per errore a uno straniero.

L’intervento dei carabinieri provoca una riunione improvvisata in serata, che si trasforma in una discussione accesa, durante la quale emergono rivalità personali, divergenze ideologiche e vecchi rancori. In questa atmosfera tesa, certo, i dibattiti si fanno vivacissimi, ma sotto le parole ci sono la fragilità, i desideri, i segreti. Le motivazioni razionali cedono il passo alle emozioni e alle vicende personali, in un patchwork umano di contraddizioni e malinconie.

Verso la fine della vacanza Cecilia dice a Sandro che è incinta. Piange e dice che lo vedrà anche il suo bambino e per Martina, anche se il bambino è di Mauro. Mentre gli ospiti lasciano l’isola e Roberto sta per partire per l’Africa, l’unica a restare sul molo, sopraffatta dalla tristezza, è Sabrina, che pensa con nostalgia al ragazzo incontrato durante quei giorni estivi.

Curiosità del film Ferie d’agosto: riprese complicate, ecco perché….

Sul film Ferie d’agosto, in onda sabato 16 agosto 2025 alle 23.30 su Rete 4, alcune curiosità. Innanzitutto non tutti sanno che il giro di riprese fu dei più complicati, dato che dovevano svolgersi dal 4 settembre al 28 ottobre 1995, in una stagione che riservò giornate non sempre ideali, in particolar modo per girare le scene della “nuotata notturna”. Questo duro lavoro non è stato inutile, dato che il film ha ottenuto un ottimo riscontro anche dalla stampa, collezionando cinque nomination ai David di Donatello, tra cui quella per il miglior film, e vincendo il premio del miglior film.

A quasi trent’anni, nel 2024, Virzì rimette mano a quel mondo narrativo con il sequel Un altro Ferragosto, che gli fa ritrovare alcuni personaggi salienti in un’Italia in bilico tra due soluzioni. E a proposito di “scivolare e slides”: dal sito bloopers.it scopriamo che ci sono delle imprecisioni in Ferie d’agosto, tra cui il momento in cui Marisa esce dall’acqua, dopo aver chiacchierato con l’amante, con i capelli completamente asciutti.