Ferie e ponti del 2023: quando cadono le festività/ In totale 36 giorni di vacanza…

PONTI E FERIE DEL 2023: UN ANNO FORTUNATO, ECCO PERCHÈ

Siamo ormai arrivati al 2023 ed è già arrivato il momento di pensare ai ponti e alle ferie del nuovo anno, scoprendo dove cadranno tutte le varie festività nel corso dei prossimi 364 giorni!

Partiamo subito, però, dalle buona notizie, ovvero che nel 2023 avremo la bellezza di 36 giorni di vacanza, con 6 di ferie per via delle festività che cadono in prossimità dei fine settimana. Ma procediamo per ordine e scopriamo subito quali sono i ponti e le ferie del 2023!

PONTI E FERIE DEL 2023: QUANDO CADONO?

Procediamo per ordine nelle ferie e nei ponti del 2023 partendo dalla vicinissima Epifania, che cadrà venerdì 6 gennaio, segnando anche il primo ponte dell’anno, un famoso weekend lungo. Febbraio pota con sé il Carnevale, che nel 2023 cadrà di lunedì 20 e martedì 21, ed è anche il secondo weekend lungo dell’anno, ad appena poco più di un mese dal primo! I milanesi, invece, festeggeranno il Carnevale tra giovedì 23 e venerdì 24, regalando anche a loro un ottimo fine settimana di 4 giorni.

Saltiamo rapidi ad aprile nella carrellata di ferie e ponti del 2023, con l’amata Pasqua e la sua amica, Pasquetta. In Italia quest’anno saranno celebrate domenica 9 e lunedì 10. Martedì 25, poi, si starà nuovamente a casa per la Liberazione, donando a molti un altro weekend lungo includendo il lunedì precedente. La festa dei lavoratori, invece, sarà di lunedì (ovviamente il primo di maggio), mentre la Repubblica verrà celebrata venerdì 2 giugno, nell’ennesimo fine settimana lungo. Ulteriore salto in avanti nei ponti e nelle ferie del 2023 per giungere a Ferragosto, con il 15 che sarà un martedì. Seguono, invece, Halloween (che ricordiamo non essere una festività) e i Santi, che cadranno di martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. Saltiamo, infine, a dicembre, con l’Immacolata che sarà venerdì 8 e Natale e Santo Stefano che saranno rispettivamente lunedì e martedì.

QUANTI SONO I GIORNI DI FERIE E I PONTI DEL 2023?

Ora, visto tutto l’elenco delle ferie e dei ponti del 2023, facciamo un paio di calcoli per capire quanti concretamente siano i giorni che passeremo a casa. Complessivamente di parla di 36 giorni di vacanza, con 6 di ferie. 3 all’Epifania, 4 a Carnevale, 3 a Pasqua, 4 alla liberazione, tre il Primo maggio, 3 per la Repubblica, 4 a Ferragosto, 5 per i Santi, 3 all’Immacolata e 4 a Natale, mentre le ferie occorrono per Carnevale (2 per chi non è insegnante), la Liberazione (1), Ferragosto (1) e i Santi (2). In moltissime città, poi, si festeggia anche il Santo Patrono, che per esempio a Milano sarà giovedì 7 dicembre, aggiungendo un ulteriore giorno al lungo ponte dell’Immacolata, mentre a Roma sarà di giovedì (il 29 giugno, San Pietro e Paolo).

