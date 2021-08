Ferite mortali, Rete 4/ Steven Seagal al centro di un film su misura per lui

Ferite mortali sarà trasmesso oggi, 10 giugno 2021, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4. Prodotto nel 2001 dalle case Warner Bros., Village Roadshow Pictures e Silver Pictures ed è definibile un poliziesco miscelato con l’action, quindi più che un film d’investigazione, una pellicola d’inseguimenti e cazzotti, in pratica uno ‘Seagal – movie’, nel pieno dello stile dell’attore americano. Protagonista quindi Steven Seagal e, accanto all’attore protagonista di ‘Trappola sulle Montagne Rocciose (Under Siege 2: Dark Territory)’, ‘Black Dawn – Tempesta di fuoco (Black Dawn)’, ‘Black Thunder – Sfida ad alta quota (Flight of Fury)’ o ‘Absolution – Le regole della vendetta (Absolution)’, giusto per citarne alcuni, troviamo il rapper afro-americano DMX. ‘Ferite mortali’ è, alla fine, uno street movie e un cast di attori provenienti dal rap e dallo street style è ideale. DMX nel cinema si è visto proprio in ‘Romeo deve morire’ diretto dal nostro regista o in ‘Amici x la morte (Cradle 2 the Grave)’, sempre diretto da Andrzej Bartkowiak, ancora una volta una pellicola di strada e per la strada, ovviamente nera e americana sotto l’egida dello ‘yo, yo brother’!

UN MAGNIFICO CEFFO DA GALERA, RETE 4/ Film d'avventura per gli amanti dei...

Ferite mortali, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Ferite mortali. Il 15° distretto è famoso per essere violento, sulle sue strade si consumano crimini, la legge è un’idea lontana, le bande combattono a suon di rap e pistole, ma arriva Orin Boyd e le cose iniziano a cambiare. Orin Boyd è un poliziotto molto bravo ma poco convenzionale e ligio alla deontologia. I criminali li tratta a modo suo, li porta a confessare attraverso metodologie decisamente poco ortodosse, il poliziotto su cui poter contare, ma non dal punto di vista del rispetto dei diritti civili. Li dovrà imparare proprio nel distretto 15°, seguendo anche un corso per contenere la sua ira assieme ad una psicologa, ma proprio mentre l’uomo inizia a capire come gestire la sua collera, uno spacciatore di grosso calibro lo sfida sulle strade del distretto e il carattere di Boyd esce fuori con la sete di giustizia che gli compete, ma anche con tutta la sua aggressività. Si combatte sulle strade della città. non vi conviene uscire se sentite le sirene della polizia …

LEGGI ANCHE:

INGA LINDSTROM: L'AMORE NON MUORE MAI, CANALE 5/ Commedia romantica per...BIG EYES/ Streaming del film su Rai 1: i protagonisti dovevano essere diversi

© RIPRODUZIONE RISERVATA