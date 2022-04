Fermin Lopez del Barcellona segna ed esulta come CR7/ Immagini censurate: video

Polemica in Spagna dopo quanto avvenuto sui canali social del Barcellona. Durante partita delle giovanili del club blaugrana, il giovane attaccante Fermin Lopez ha segnato un gran gol in rovesciata. L’attaccante, dopo la grandissima rete messa a segno, è corso vicino alla bandierina, esultando proprio come Cristiano Ronaldo, ovvero allargando braccia e gambe e urlando il celebre “Siuuu”. Un’esultanza dunque emulata, come capita a tantissimi giocatori, giovani e meno giovani. “Copiare” le celebrazioni nel calcio non è mai stata infatti una novità.

Ma cosa c’è di strano? La particolarità è che quelle immagini sono state censurate dal club catalano, che ha pubblicato il video della magia del giovane attaccante senza però mostrare quanto avvenuto dopo. Il motivo? Probabilmente non è stata gradita, in casa blaugrana, l’esultanza alla CR7. Diverse, infatti, le immagini ufficiali del gol e quelle pubblicate in seguito dal Barça.

Fermin Lopez, censurato il video dell’esultanza

Il giovane Fermin Lopez ha segnato un gran gol in rovesciata nel corso di una gara, contro il Cornellà, tanto che il suo gesto tecnico è finito sulla pagina della prima squadra del club. Eppure le immagini si interrompono alla rete del giovane della Cantera, senza proseguire oltre. Non si vede, infatti, nel video postato dalla società catalana, il celebre salto alla CR7 del quale l’attaccante si è reso protagonista.

Pare infatti che il gesto dopo il gol non sia piaciuto ai tifosi presenti allo stadio e neppure al club catalano, che ha dunque celebrato la grande rete dell’attaccante, togliendo però dal video postato l’esultanza alla Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato per anni un acerrimo nemico (in campo) dei blaugrana, avendo vestito a lungo e con esiti vincenti la maglia del Real Madrid. Una rivalità che si sente ancora, nonostante CR7 non sia più in Liga ormai dal 2019, quando è approdato in Italia per vestire la maglia della Juve e poi tornare, nel 2021, al Manchester United.

FC Barcelona’s academy player Fermin Lopez does Cristiano Ronaldo’s SIUUU celebration after scoring a Bicycle kick today. The influence is unreal. 🐐pic.twitter.com/rhTVZNL0cf — CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 24, 2022













