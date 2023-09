Fermo amministrativo auto/ Stop azioni bonarie, le scadenze da rispettare (30 settembre 2023)

Stop alle decisioni bonarie, il fermo amministrativo di un’auto verrà imposto fin da subito, nel momento in cui un debitore non rispetti la scadenza della comunicazione che gli viene posta entro 30 giorni dalla notifica.

I debitori che non hanno potuto aderire alla rottamazione delle cartelle quater, dovranno sottoporsi al pagamento delle multe ricevute, entro e non oltre trenta giorni da quando ricevono la notifica. In caso contrario, che sia una moto o un’auto, il mezzo verrà sottoposto al fermo amministrativo.

Fermo amministrativo auto: come evitarlo

Il fermo amministrativo di un’auto avviene nel momento in cui un contribuente italiano, risulta essere debitore per una cartella non pagata. Ad occuparsi della pratica, sarà l’Agenzia delle Entrate di Riscossione stessa, che come da articolo 86, comma 1, dpr n. 602/73, verrà iscritto al Pra (ovvero Pubblico registro automobilistico).

A garantire per il riscossore, è l’articolo 50 del dpr 602/73. Con questa normativa, l’ente interessato ad espropriare il veicolo, potrà farlo forzatamente – sotto ordinamento dello Forze dell’Ordine – qualora il debitore abbia ignorato la notifica e aver omesso il pagamento della cartella per un periodo entro i 60 giorni dalla comunicazione.

Va detto, che le uniche eccezioni sono quelle che si riferiscono ai debitori che hanno ottenuto il diritto di sospendere il pagamento o che abbiano scelto la rateizzazione).

Dal momento in cui il veicolo sotto fermo amministrativo risulti iscritto, non potrà più circolare in strada. Qualora si infrangesse la Legge, si riceverà una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.988€a 7.953€.

Da quel momento in poi non è più possibile vendere o disfarsi del veicolo, dato che è fatto divieto l’uso del bene. Va detto inoltre, come si comporta se l’auto o la moto fosse un “bene strumentale“.

In questo caso (ai sensi dl n. 69/2013 cd. decreto del fare convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013), occorre comunicarlo tempestivamente, e visto che il bene serve come svolgimento dell’attività di impresa, verrà posto un blocco temporaneo senza ricorrere al fermo amministrativo dell’auto o di qualsiasi veicolo esso sia.











