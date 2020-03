Fernanda Lessa: “Antonella Elia è negativa”/ Video: “fa muovere le sedie da sole”

Fernanda Lessa ci ricasca. Esattamente come Asia Valente che ha ripetuto la paraola down nonostante il rimprovero di Alfonso Signorini, anche Fernanda Lessa, pochi giorni prima la ramanzina ricevuta dal conduttore del Grande Fratello Vip 2020 è tornata a parlare della negatività di Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno sta animando la casa con i suoi scontri, ultimo quello con Valeria Marini e la menopausa continuando, tuttavia, ad essere anche nel mirino della modella brasiliana. Quest’ultima, durante una chiacchierata in cucina con Licia Nunez, infatti, hadichiarato di aver visto le sedie muoversi da sole per la negatività che sprigionerebbe la Elia. A darle man forte è stata l’attrice pugliese che ha confermato di aver visto le sedie muoversi da sole il giorno del suo compleanno.

FERNANDA LESSA CONTRO ANTONELLA ELIA: “LA SUA NEGATIVITA’ FA MUOVERE LE SEDIE DA SOLE”

Fernanda Lessa non cambia idea e continua a credere che Antonella Elia sprigioni energia negativa. “E ti ricordi” – ha detto parlando con Licia Nunez – “anche se poi mi danno della strega che avevo bisogno di un bagno di sale nel giorno del tuo compleanno? Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? Senza toccarle venivano da sole addosso. Mamma mia, mi vengono i brividi”, ha aggiunto. La Nunez, da parte sua, ha confermato le parole della Lessa. “Io ero lì, neanche mi sono avvicinata e via di fila”, ha detto l’attrice pugliese.

Ecco il video in cui Fernanda dice a Licia che nel giorno del suo compleanno a causa di Antonella le sedie intorno al tavolo si sono spostate da sole, con Licia che concorda. Continuano con le dicerie contro Antonella di negatività, crocifissi, farsi il bagno con il sale #GFVip pic.twitter.com/BhbYPyb24j — Alexander (@Alessandherle) March 4, 2020





