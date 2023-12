Fernanda Lessa choc: “Bevvi la prima volta a 14 anni”/ “Ero a scuola e svenni. Dall’alcolismo non c’è cura”

Fernanda Lessa e la lotta all’alcolismo: “Ho bevuto per la prima volta a 14 anni, a scuola”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Fernanda Lessa si racconta tra drammi e fragilità, arrivando alla lunga e difficile battaglia contro l’alcolismo. “Avevo 14 anni la prima volta che ho bevuto. – ha esordito la modella in studio – Ero a scuola, in Brasile, anche se non credo accada solo lì. Io bevo e svengo.”

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ "Non l'ho tradita, dopo 10 giorni..."

Inizia così la lunga lotta di Fernanda contro l’alcol: “Mi sveglio con due psicologi della scuola e mia madre. Mi dissero che era il caso che andassi dallo psicologo, perché fino a quel momento ero sempre stata un’alunna modello. Non ho fatto però terapia, purtroppo negli anni ’80 psichiatria era vista solo per persone con persone con problemi neurologici gravi.”

Valentina Melis appoggia Beatrice Luzzi contro Garibaldi/ "Una delle cose più maschiliste che si possa dire…"

Fernanda Lessa: “Da piccola mi bullizzavano, non mi sono mai vista bella”

Il problema però non solo ricompare ma diventa sempre più grave e va ad intaccare vari aspetti della vita di Fernanda Lessa. “Da piccola mi bullizzavano. – ha raccontato su Rai Uno – Mi chiamavano sacco di ossa e in altri modi. Ora ci sorrido ma crescendo e ancora oggi io non mi piaccio. Bevevo perché poi mi sentivo la più bella, ma non avevo bisogno di quello.”

Quando è diventata mamma, Fernanda ha però compreso di dover chiudere per sempre con l’alcol: “Ho iniziato a smettere di bere nel 2014 perché con i bambini non era giusto, non volevo essere quel tipo di madre. Quando non c’erano loro io non ero più me stessa. Quando diventi alcolista non c’è cura, devi per forza non bere mai più, se ricadi devi tornare a curarti. Ho passato 5 anni sobria e avuto due ricadute, una perché una mia cara amica si è buttata giù dal sesto piano. Io non posso più bere perché ho iniziato da adolescente.” Ed è con queste parole che ha lanciato un messaggio a tutti i giovani: “Bisogna assolutamente evitare, soprattutto quando non si è ancora maggiorenni!”

Amici 23, Luca Jurman: "Ormai, sono senza vergogna!"/ Il clamoroso attacco a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA