Fernanda Lessa confessione choc/ “Per un anno ho pensato di uccidermi, io bullizzata”

La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 2020, ha decisamente scosso la modella brasiliana Fernanda Lessa. Durante la notte appena passata, la concorrente sudamericana è infatti scoppiata in un pianto, dopo una lunga confessione con l’amica Adriana Volpe. Ma facciamo un passo indietro, per spiegare brevemente cos’è successo. Come dicevamo sopra, la diretta di ieri è stata decisamente segnante, in quanto il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha dovuto redarguire le tre vip Fernanda Lessa, Valeria Marina e Antonella Elia. Le tre sono state protagoniste di accesi dibattiti durante la scorsa settimana, soprattutto a causa dei continui litigi con la biondina Elia. In particolare, la brasiliana ha spiegato più volte come Antonella emanasse negativa, descrivendola come un diavolo, e sottolineando come la stessa stia trascinando il gruppo in un punto di non ritorno. Atteggiamento che non è piaciuto a Signorini, così come a Pupo, che ha parlato addirittura di riti voodoo, mentre la Nara l’ha redarguita dicendo: “Sembra che fai la magia nera”.

FERNANDA LESSA SI CONFIDA: “SONO STATA MALISSIMO, NON SONO UNA STREGA”

“Adesso se farò del tè o una tisana penseranno che sono una strega – la confessione notturna della Lessa alla Volpe – io ho pensato più di un anno a come uccidermi. Ho subito bullismo. Sono stata malissimo. Hanno fatto vedere solo le cattiverie in questa puntata. Io non sono una strega, non sono malefica. In puntata hanno parlato della mia religione e mi sono sentita discriminata. Da piccola ero diversa e per questo mi prendevano in giro. Io ero particolare. Mi dicevano già che ero una strega fin da piccola. Io parlavo con i miei amici immaginari. I pupazzi erano i miei soli amici che potevo toccare. Anche mia sorella e i miei genitori mi facevano muro. Sono anche stata bullizzata perché sono mezza indios. Adesso sono orgogliosa, ma io andavo in una scuola di borghesi europei. Avevano tutti gli autisti, erano ricchi. Io ero la poveretta indios”.

INTERVIENE IL MARITO DI FERNANDA LESSA: “GENTE IGNORANTE…”

Una Lessa che ha quindi mostrato il suo lato più fragile, una confessione che ha lasciato il segno, e sono stati moltissimi gli utenti che hanno espresso il proprio apprezzamento via social, fra cui anche il marito della stessa Fernanda, Luca Zocchi, che su Instagram ha scritto: “Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione , beceri e ignoranti , non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita , spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura , vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘’diverso’’ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare.. amore mio , stai tranquilla, la@gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti.. ti amo, tanto..”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA