Fernanda Lessa, dipendenza da alcol e droga/ “Pippavo per dimagrire. Bevevo tre bottiglie di vino al giorno”

Fernanda Lessa e la droga: “Ho iniziato a farne uso a 19 anni”

Brasiliana di Rio de Janeiro, 45 anni, Fernanda Lessa è arrivata in Italia ancora giovanissima e in poco tempo ha conquistato il piccolo schermo. Nel corso degli anni l’abbiamo vista protagonista in molte trasmissioni televisive, l’ultima due anni fa quando entrò come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio in quell’occasione Fernanda tornò a parlare dei suoi problemi con l’alcol e con la droga avuti in passato.

“Ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 19 anni, quando lavoravo nel mondo della moda”, ha raccontato poi a Silvia Toffanin a Verissimo. “Soprattutto per la solitudine, mi mancava costantemente la mia famiglia. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia”, ha poi aggiunto.

Fernanda Lessa e l’abuso di alcol: “Bevevo da sola tre bottiglie di vino al giorno”

In un’altra intervista rilasciata al settimanale CHI, Fernanda Lessa ha spiegato che nei tempi in cui faceva la modella “pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti”.

Fernanda Lessa ha raccontato di aver poi avuto anche problemi con l’alcol. Nel particolare che beveva “tre bottiglie di vino da sola ogni giorno”, perché era per lei una tentazione continua che non le dava tregua. “Alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora”, ha infine spiegato la showgirl ed ex modella, che ha definito tutto questo ‘un inferno’ dal quale, con grande fatica, è riuscita ad uscire.

