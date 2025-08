Fernanda Lessa ha parlato del suo bipolarismo e del suo problema con l’alcolismo: è stato fondamentale l’intervento di suo marito Luca

Sparita dai radar televisivi tranne per una piccola partecipazione a La volta buona con Caterina Balivo, Fernanda Lessa ha rilasciato una lunga intervista al Corriere.it dove ha parlato del suo presente, ma soprattutto del suo passato svelando di aver abusato di alcol per riempire il vuoto che aveva dentro.

Un’altro cosa che non tutti sanno è che la donna soffre di bipolarismo e dieci anni fa si è auto-internata in una clinica perché ha avuto una ricaduta e non riuscivano a capire cosa avesse perché riconducevano tutti al suo problema con l’alcolismo. La seconda ricaduta, però, l’ha avuta nel 2022 quando una sua amica si è tolta la vita. Ormai sono anni che è sobria e ad aiutarla in questo lungo percorso ci ha pensato suo marito.

Fernanda Lessa, suo marito Luca Zocchi l’ha salvata: “Senza di lui non ce l’avrei fatta”

“Senza mio marito non ce l’avrei fatta” ha confidato Fernanda Lessa parlando del suo grande amore per il marito Luca Zocchi in un’intervista a Corriere.it, “con lui ho cercato aiuto, mi sono rivolta ai professionisti”. Ma prima di incontrare lui è stata con altri uomini a cui ha fatto perdere letteralmente la testa.

Senza dubbio una storia d’amore importante è stata quella tra lei e Davide Boosta, il tastierista dei Subsonica, con il quale ha avuto due figlie, Lua Clara e Ira Marie. Per l’ex ha avuto solo parole di elogio: “Il papà migliore del mondo” è infatti ha riconosciuto in lui, quando l’ha visto, una sensibilità paterna che le ha fatto decidere di avere appunto dei figli. Pochi sanno che ha spezzato il cuore dell’attore Adrien Brody alla quale fece vedere una casa a Malibù tutta per loro e con la stanza per i bambini. Il risultato? “Sono scappata, avevo solo 18 anni”.