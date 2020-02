Fernanda Lessa “o squalificate Antonella Elia o chiamo avvocati”/ “È pericolosa!”

Fernanda Lessa chiede a gran voce la squalifica di Antonella Elia dal Grande Fratello Vip 2020. La brasiliana, dopo aver assistito all’accesa lite tra la Elia e Valeria Marini durante la quale c’è stato uno spintone di Antonella a Valeria, pretende che nella prossima puntata del reality show, la Elia faccia le valigie per lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Dopo aver visto la rabbia di Antonella e la sua reazione di fronte ad una frase della Marini, non si sente più al sicuro. Tra Fernanda Lessa e Antonella Elia non corre buon sangue. Sin dai primi giorni di convivenza, infatti, le due non si sono risparmiate scambiandosi anche insulti pesanti. Stavolta, però, la Lessa ritiene che la Elia abbia esagerato e pretende che il Grande Fratello la punisca come ha fatto con Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia.

FERNANDA LESSA CONTRO ANTONELLA ELIA: “SONO NEL SUO MIRINO, MI SENTO IN PERICOLO”

Fernanda Lessa è in fiume in piena contro Antonella Elia che, spingendo Valeria Marini, avrebbe infranto, da contratto, il regolamento del Grande Fratello Vip 2020. “Cosa caz*o ho firmato a fare un contratto? C’è scritto che non bisogna mettere le mani addosso! Se lunedì non la squalificano chiamo il mio avvocato perchè mi sento in pericolo, lei ha detto che sono nel suo mirino!”, ha dichiarato Fernanda nella casa. La Lessa non ha alcuna intenzione di soprassedere. Ad essere d’accordo con Fernanda Lessa sono anche altri inquilini della casa, ma anche diversi utenti dei social. “Fernanda ha ragione, se alla Elia è concesso tutto anch’io avrei paura”, “Fernanda top come sempre”. Altri utenti, però, si schierano dalla parte della Elia giudicando esagerata la reazione degli altri inquilini. “Mi sembra tutto un po’ esagerato“, cinguetta un utente.

Fernanda nera con la produzione.

Fernanda: "Cosa cazzo ho firmato a fare un contratto? C'è scritto che non bisogna mettere le mani addosso! Se lunedì non la squalificano chiamo il mio avvocato perchè mi sento in pericolo, lei ha detto che sono nel suo mirino!" #gfvip — Red Bengala (@RedBengala) February 27, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA