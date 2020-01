Fernanda Lessa piange per il marito Luca Zocchi/ “Prima di lui non conoscevo l’amore”

Solo pochi giorni all’interno della Casa ma è già tempo di emozioni e ricordi per alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Una di questi è Fernanda Lessa che, chiacchierando con Adriana Volpe e Barbara Alberti, ha parlato di suo marito Luca Zocchi oltre che del suo passato. “Mai avrei creduto nell’amore per sempre, che mi sarei sposata, che sarei stata con un solo uomo per tutta la vita finché non l’ho visto”, ha detto la Lessa, come riporta Il Giornale. La brasiliana ripercorre il primo incontro e il colpo di fulmine nato tra loro al primo sguardo. Luca allora era fidanzato ma, dopo l’incontro con Fernanda, ha chiuso la precedente relazione per stare con lei. I due sono convolati a nozze poco meno di 3 anni fa.

Fernanda Lessa commossa al Grande Fratello Vip per il marito Luca Zocchi

Fernanda Lessa è innamoratissima del marito Luca Zocchi che le è stato accanto anche nei momenti più bui. “Ho visto quest’uomo e ho capito e ho capito che lui sarebbe stato per sempre e anche lui. Roba da favola. – racconta nella Casa del Grande Fratello Vip, per poi aggiungere – Io ero totalmente asettica, prima di lui non credevo nell’amore e ora mi sento fortunata.” Fernanda racconta infatti che le è stato accanto anche quando ancora beveva. Oggi la Lessa non tocca alcol da 400 giorni, come lei stessa ha dichiarato, e commossa per suo marito nella Casa dichiara: “Mio marito non è l’uomo perfetto, ha la pancia e cose così. Non è quello perfetto ma per me è l’uomo più bello del mondo. Davvero. È un cuore puro.”, conclude. Lui entrerà presto nella Casa per una sorpresa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA