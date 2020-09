Fernanda Lessa/ Zequila: “Il marito è un imbecille”. Lei replica a Pomeriggio 5

Fernanda Lessa replica ad Antonio Zequila e difende il marito Luca Zocchi. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 9 settembre, l’ex modella brasiliana, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, racconta la propria verità sulla reunion dei concorrenti organizzata a casa di Fabio Testi e a cui avrebbe partecipato lo stesso Zequila, ma anche Fernanda Lessa con il marito. La presenza di Zequila non sarebbe stata gradita da Fernanda che, su Instagram, aveva espresso così il proprio disappunto: «Se avessi saputo che alcune persone erano state invitate, sarei andata un’altra volta dal mio amico Testi». Parole che non sono piaciute ad Antonio Zequila che, nei giorni successivi, ospite di Rtl 102.5, in collegamento col programma condotto dal giornalista Francesco Fredella, ha attaccato il marito della sua ex coinquilina.

FERNANDA LESSA CONTRO ZEQUILA A POMERIGGIO 5?

Stando a quanto raccontato da Antonio Zequila, durante la reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip organizzata a casa di Fabio Testi, il marito di Fernanda Lessa lo avrebbe spinto in piscina nonostante avesse il telefono in tasca e pur avendogli chiesto di non farlo. Un atteggiamento che non sarebbe affatto piaciuto a Zequila che ha accusato Luca Zocchi di non aver avuto rispetto. «È un atteggiamento da imbecille. Il telefono è uno strumento di lavoro. Non avere rispetto per una persona che ha il telefono addosso vuol dire che sei un imbecille», sono state le parole di Zequila. Parole dure a cui, probabilmente, Fernanda Lessa replicherà oggi, durante la sua ospitata a Pomeriggio 5. Cosa racconterà l’ex modella brasiliana? Racconterà una versione diversa da quella di Zequila?



