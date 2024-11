Tra i tanti servizi che andranno in onda nella diretta serale di Chi l’ha visto – sempre su Rai 3 con l’ormai famosissima Federica Sciarelli – si tratterà anche il caso di Fernando, un 32enne di origini brasiliane che è scomparso misteriosamente nel nulla poco meno di un mese fa mentre si trovava a Palermo in quello che doveva essere un viaggio di lavoro: il primo appello affinché si cercasse l’uomo era stato rivolto proprio alla trasmissione di Rai 3 dalla madre, preoccupata di non aver più avuto notizie da Fernando dopo aver ricevuto una misteriosa lettera – sulla quale torneremo a breve – firmata proprio dal suo amato figlio.

Riccardo Branchini: cos'è successo al 19enne scomparso/ I litigi, i biglietti d'addio e l'auto ritrovata

Di professione tecnico informatico, da diverse settimane prima della scomparsa Fernando aveva intrapreso quel lungo viaggio di lavoro che l’aveva portato dalla Dublino in cui vive da diversi anni – innanzitutto – a Gerusalemme e – successivamente – prima a Washington e poi a Palermo: l’ultima traccia certa del 32enne risale al 28 ottobre quando – proprio dal capoluogo siciliano – ha avuto un breve contatto con la madre; mentre è certo che almeno fino al 3 novembre si trovava in città dato che avrebbe pagato un bed and breakfast palermitano con la sua carta.

Chiara Balistreri torna a Chi l'ha visto/ Arrestato in Romania l'ex Gabriel Constantin: tutta la storia

La misteriosa lettera inviata da Fernando alla madre: “Stanno per accadere cose molto brutte”

Insomma, da poco meno di un mese non si ha alcuna notizia certa di Fernando, salvo per una misteriosa lettera ha fatto recapitare a casa della madre in Brasile che lei si dice certa abbia scritto personalmente il figlio 32enne: una lettera a tratti confusa, che sembra parlare di una qualche minaccia imminente ed aprire al più tragico scenario possibile; ma che al contempo non da alcun indizio concreto sulla possibile ubicazione dell’uomo.

Nella lettera – infatti – Fernando rivolgendosi direttamente alla madre la mette in guardi sul fatto che “presto accadranno cose molto brutte” a causa delle quali “molte persone moriranno e altre perderanno tutto” riferendosi poi ad un inspiegabile ‘noi’ che avrebbe provato ad “avviare e impedire che ciò accada” fallendo a causa del fatto che “molti [sono] egoisti, avidi, orgogliosi, vanitosi, bestemmiatori, ingrati, disobbedienti ai genitori e senza rispetto per la religione“; il tutto senza riferimenti diretti a chi siamo questi ‘noi’ citati da Fernando e – men che meno – allo scenario tragico a cui staremmo andando tutti in contro.

Lorenzo Panerini scomparso, il giallo a Chi l'ha visto?/ "Aveva una strana cintura con 20 chiodi conficcati"