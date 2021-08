Ferragosto 2021, regole e divieti anti Covid/ Niente falò e fuochi: cosa si può fare

Regole anti Covid e divieti stringenti per il Ferragosto 2021. L’obiettivo è contrastare la diffusione dei contagi, quindi sono state emanate ordinanze con misure che vanno dal divieto di assembramenti a quello di falò. Le norme però variano a seconda del territorio preso in esame. Ad esempio, in Sicilia c’è l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha introdotto l’obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati e il divieto di accedere negli uffici pubblici se non si ha Green pass. Inoltre, c’è l’obbligo di tampone per partecipare alle cerimonie se non è stato completato il ciclo vaccinale. Vale anche in generale per chi arriva dagli Stati Uniti.

Invece alle Isole Eolie c’è un’ordinanza locale che impone l’uso delle mascherine nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea e Stromboli dalle ore 7 alle 20.30, quindi per gli arrivi e le partenze di aliscafi, navi e vaporetti che trasportano i turisti. Niente intrattenimento e musica dal vivo nei locali all’aperto a Panarea, dove bisogna indossare le mascherine all’aperto. Divieto di scalo per le unità navali che trasportano passeggeri.

REGOLE FERRAGOSTO 2021 DA PALERMO A ROMA

Le regole anti Covid introdotte per il Ferragosto 2021 sono dunque varie. Ad esempio, a Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha disposto il divieto di manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi, così come di accendere falò e organizzare accampamenti con tende in spiaggia e aree demaniali. I divieti sono scattati alle 19 di oggi, ma sono validi fino alle 7 di domani. Disposto anche il divieto di vendita e consumo di alcolici, in questo caso fino alle 24 del 15 agosto. Si può parlare di Ferragosto off limits sulle spiagge di Agrigento, visto che il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un’ordinanza che vieta falò in spiaggia, campeggio, fuochi d’artificio e ogni manifestazione pubblica o aggregazione se non autorizzata da autorità competenti e comunicate alla Prefettura e al Comune.

Niente vendita e somministrazione di alcolici e musica dalle 2 alle 6 del 15 e del 16 agosto. Misure simili sono state adottate anche nel resto d’Italia. A Roma saranno presidiati tutti i parchi e intensificati i controlli del Green pass per i clienti di bar e ristoranti al chiuso.

DIVIETI FERRAGOSTO 2021, NIENTE PROCESSIONI

Alcolici vietati anche nella Riviera romagnola, fino alle 6 di lunedì 16 agosto. In altre località balneari è stato disposto il divieto di vendita da asporto anche agli adulti, oltre che ai minorenni. A Rimini chiusura dei locali all’1, restrizioni pure a Riccione, mentre in Sardegna i locali possono restare aperti fino alle 3. Niente falò anche sulla costa laziale e sul litorale campano. Salta per il secondo anno lo spettacolo dei fuochi d’artificio a Positano, mentre niente feste e pic nic nel Parco della Favorita e nella riserva di Monte Pellegrino. A Norcia è stata sospesa la processione con la Santissima Icona della basilica di S. Gregorio a quella cattedrale. Infine, niente cerimonie e processioni anche in Emilia Romagna e in alcuni Comuni della Campania.

