Ferran Torres alla Juventus?/ Calciomercato, occasione in saldo per i bianconeri

Del possibile approdo di Ferran Torres alla Juventus, nella prossima sessione di calciomercato, avevamo parlato all’inizio del mese di marzo: a dire il vero però la società bianconera lo segue addirittura da quando l’esterno era minorenne, stiamo infatti parlando di 2017 e il gioiellino spagnolo aveva già incantato l’Europa lasciando intendere di poter diventare un elemento importante in una big. Cosa attualmente non avvenuta, anche se il Valencia è una realtà: quest’anno ha centrato gli ottavi di Champions League, è stato spazzato via dall’Atalanta ma rimane una società che ha saputo riprogrammare e ripartire dopo aver rischiato il fallimento per problemi economici. Ha rialzato la testa grazie ai suoi giovani, e oggi uno di questi sembra essere pronto a fare il salto di qualità: la Juventus ci crede, anche se ovviamente dovrà vincere la concorrenza.

FERRAN TORRES ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, OCCASIONE IN SALDO

Ferran Torres, obiettivo di calciomercato di tante squadre, ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro: tuttavia, qualora il giocatore si impuntasse per partire, sarebbe difficile per il Valencia farsi pagare l’intera somma prevista. Il contratto del classe 2000 scade tra poco più di un anno: è chiaro dunque che il mancato rinnovo permetterebbe alle sue pretendenti di mettere le mani sull’esterno ad un prezzo di saldo, certo sempre importante ma non in tripla cifra. La Juventus potrebbe arrivarci attraverso qualche cessione: ci sono alcuni elementi della rosa bianconera che potrebbero lasciare l’Allianz Stadium a giugno, il tesoretto servirebbe per il calciomercato in entrata tra cui appunto figura anche il profilo di Ferran Torres, pronto subito a fare il titolare.

La Juventus deve comunque valutare la situazione tattica: Ferran Torres, lo avevamo già scritto, è un laterale che gioca prevalentemente a destra. Ruolo che attualmente è coperto da Douglas Costa, ma il brasiliano è appunto uno dei possibili partenti: qualora dovesse restare, il calciatore del Valencia sarebbe la sua riserva e bisognerebbe chiaramente valutare se da parte sua ci sarebbe la volontà di trasferirsi per essere una seconda linea, peggiorando così la propria situazione. Insomma, non è un affare esattamente semplice: la Juventus mette sul piatto una Champions League che però anche il Valencia sta attualmente inseguendo, naturalmente storia e prestigio parlano a favore dei bianconeri ma dall’altra parte Torres potrebbe comunque scegliere di rimanere in Spagna, favorendo così Real Madrid (soprattutto) o Barcellona. C’è ancora tempo per scatenare un’asta di calciomercato, staremo a vedere…



