Ferrara, nudo davanti alla Chiesa brucia la tenda e urina/ Il gesto choc di un giovane punk

Episodio decisamente choc quello avvenuto nella cittadina di Ferrara, in Emilia Romagna, domenica scorsa. Una domenica di ordinaria follia si potrebbe dire, un gesto ignobile raccontato dal quotidiano La Nuova Ferrara, e che ha avuto luogo di preciso in quel di Coronella, una piccola frazione di Poggio Renatico. Un ragazzo si è recato presso la Chiesa del Paese ed ha indignato e terrorizzato i presenti con una serie di azioni blasfeme.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ferrarese, il protagonista di tale folle gesto è stato un giovane punk che incurante dei fedeli presenti nel piazzale dinanzi alla Chiesa, in attesa di ascoltare la messa (erano le ore 10:30 di domenica scorsa), ha iniziato ad armeggiare furtivo davanti alla porta dell’edificio dopo di che la tenda presente nel luogo sacro ha preso fuoco, “accesa” appunto dallo stesso punk. Ovviamente i fedeli, alla vista delle fiamme, si sono spaventati, ma il delirio del ragazzo era appena cominciato.

FERRARA, NUDO DAVANTI ALLA CHIESA: FORSE IN PREDA ALL’ALCOL

Stando a quanto riferito ancora da La Nuova Ferrara, il giovane, forse in preda ai fiumi dell’alcol se non peggio, ha iniziato a spogliarsi e una volta che è rimasto completamente nudo davanti alla gente e in un luogo sacro, ha completato il suo show orripilante. L’atto finale è stata la “degna” conclusione di una serie di azioni scabrose, visto che il punk ha ben pensato di fare i suoi bisogni davanti alla Chiesa, urinando senza alcun pudore di fronte ai fedeli che sono rimasti letteralmente esterrefatti assistendo all’incredibile scena.

Una vicenda che ovviamente ha fatto il giro della comunità, e che ha indignato i residenti del comune della provincia del ferrarese, tra l’altro un piccolo paesino di circa 800 anime. Non è ben chiaro come sia finita la vicenda, se il ragazzo se ne sia andato da solo o se sia stato in qualche modo allontanato dalle forze dell’ordine e in seguito denunciato per il suo gesto blasfemo quanto indecoroso.











