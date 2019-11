Ferrara, uccide a pugni la nonna/ Massacrata a mani nude mentre guidava

Dramma avvenuto nelle scorse in quel di Ferrara, dove un ragazzo ha ucciso a pugni la propria nonna. La notizia è riportata in queste ultime ore da numerosi quotidiani online, a cominciare dall’edizione online di TgCom24.it, che sottolinea come la vittima avesse 71 anni, mentre il suo carnefice, tale Pierpaolo Alessio, 22. La povera anziana è stata massacrata a pugni mentre i due si trovavano in auto: la donna stava guidando quando il nipote ha iniziato a inveire contro di lei, finendola a mani nude. Un omicidio, che stanno alle prime indiscrezioni emerse, sarebbe avvenuto per questioni di soldi: probabilmente il ragazzo ha chiesto dei denari alla donna, ma questi non ha voluto concedergli e da lì è iniziata la violenta lite, culminata con il massacro.

FERRARA, UCCIDE A PUGNI LA NONNA: L’INTERVENTO DEL CARABINIERE

Il ragazzo è stato bloccato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, nonché da un carabiniere fuori servizio. Il giovane, una volta portato in caserma, è stato interrogato a lungo durante la notte passata, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento si trova in stato di arresto, con le gravissime accuse di omicidio volontario. Il carabiniere che è intervenuto sul luogo del delitto è riuscito a salire sulla macchina in corsa e a bloccare il giovane, ed era stato precedentemente informato al telefono da una parente che aveva a sua volta visto quanto stesse accadendo. Quando il militare è intervenuto, la vittima, Maria Luisa Silvestri, era ancora viva ma in condizioni disperate: una volta soccorsa è stata poi trasportata d’urgenza presso l’ospedale più vicino ma è spirata sul mezzo prima del ricovero. Sembra che l’aggressore fosse in stato di alterazione psico-fisica al momento del pestaggio, e che fosse stato preso in affidamento dai nonni dopo che i suoi genitori avevano divorziato. Nel 2018 era stato arrestato per estorsione, sempre verso i suoi nonni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA