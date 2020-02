Ferrari 2020, diretta presentazione/ Formula 1, streaming video tv: la nuova Rossa

La diretta della presentazione della nuova Ferrari è l’evento che tutti gli appassionati di Formula 1 e i tifosi del Cavallino Rampante attendono con ansia: l’appuntamento sarà alle ore 18.30 di oggi, martedì 11 febbraio 2020, presso il Teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Già questo è un dato interessante: mentre le presentazioni delle altre scuderie di Formula 1 sono sempre più affidate a streaming ed eventi molto semplici magari già in circuito, la Ferrari si mostra a teatro, facendo affidamento su un fascino che resta impareggiabile. Sempre molto significativo il momento in cui vengono tolti i veli della monoposto che porterà in gara la Ferrari nel Mondiale di Formula 1 che comincerà il mese prossimo in Australia: questa nuova Ferrari 2020 avrà il compito di permettere a Sebastian Vettel e Charles Leclerc di lottare fino in fondo per il titolo iridato, missione impossibile l’anno scorso. Oggi però non è il giorno adatto per analisi tecniche e men che meno per responsi in pista: è il giorno delle emozioni, con tutto il fascino della diretta della presentazione della Ferrari di Formula 1, rito da sempre imperdibile per chi ama l’automobilismo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE FERRARI 2020

La diretta tv della presentazione della Ferrari 2020 di Formula 1 avrà una ampia copertura mediatica. I principali punti di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, i canali numero 201 e 207 della piattaforma satellitare che da diversi anni è il punto di riferimento per chi segue la Formula 1. Tuttavia è da segnalare che a partire dalle ore 18.25 ci sarà uno speciale anche su Rai Due, dunque in chiaro per tutti. Sarà di conseguenza doppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita da Sky Go per gli abbonati e tramite Rai Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2020: QUALE STAGIONE CI ATTENDE?

Nel giorno della presentazione della Ferrari 2020 di Formula 1, è normale chiederci che cosa ci potremmo aspettare dalla Rossa nel Mondiale che comincerà domenica 15 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La priorità è naturalmente avere a disposizione una macchina che consenta alla Ferrari di lottare per il titolo, fatto che nel 2019 purtroppo non si era verificato. L’altro tema di grande attualità è naturalmente quello relativo al rapporto fra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che nel 2019 è stato spesso conflittuale, come ad esempio a Monza e Singapore, fino al patatrac di Interlagos, con l’incidente proprio tra le due Ferrari che mise fuori gara sia Vettel sia Leclerc. Un anno fa il monegasco era il talento debuttante che doveva imparare, ma Charles ha bruciato le tappe e il futuro della Ferrari sembra essere suo, dunque è quella di Vettel la posizione apparentemente più delicata. Oggi i due piloti saranno anche più del solito al centro dell’attenzione, ogni loro mossa e dichiarazione sarà soppesata con grande attenzione, perché il 2020 sarà in ogni caso un anno di svolta.



