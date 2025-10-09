Scopriamo i primi interessantissimi dettagli della nuova Ferrari Elettrica, la fuoriserie del Cavallino Rampante che uscirà nel 2026

La Ferrari Elettrica non è ancora stata svelata, ma Maranello ha fornito numerosi dettagli su quella che sarà la Rossa probabilmente più rivoluzionaria di sempre. Dopo anni di motore a combustione interna e quindi del passaggio agli ibridi, il Cavallino Rampante adotta per la prima volta la propulsione verde, a batteria, ed è pronto a stupire ma soprattutto a far ricredere anche i più scettici. La prima cosa da sapere è che la Ferrari Elettrica (questo è proprio il nome della vettura) non sarà una supercar né una sportivissima, ma un SUV/crossover sulla falsa riga della Purosangue.

Maranello vuole quindi entrare in punta di piedi nel mondo delle elettriche, conscio che chi ama le sportive basse e due posti non è ancora interessato alle elettriche, sicuramente di più invece chi acquista SUV e vetture alte da terra. C’è poi da dire che avrà più di 1.000 cavalli, ormai uno standard per le vetture di altissima fascia, mentre l’autonomia sarà superiore ai 500 km, un traguardo molto importante tenendo conto che parliamo di un’auto che supererà i 300 km/h di velocità massima.

FERRARI ELETTRICA, QUANTO COSTERA’?

Il prezzo? Difficile anticiparlo, ma tenendo conto di tutta la tecnologia – spaziale – presente nella Ferrari Elettrica, non ci sorprenderemmo se dovesse costare tranquillamente più di 500.000 euro. Il reveal finale, quindi l’aspetto estetico di come sarà la Ferrari Elettrica, arriverà solo l’anno prossimo, di questi tempi.

Nel frattempo, in occasione del Capital Market Day che si è tenuto ieri a Maranello, è stato mostrato il telaio e tutta quella che è la meccanica della nuova sportiva col Cavallino Rampante. Presente anche il CEO dell’azienda, Benedetto Vigna, che ha ricordato come questa vettura nasca da lontano, dalle soluzioni ibride adottate in Formula 1 nel 2009, e quindi poi sulle Ferrari stradali come la LaFerrari, ma anche la SF90 e via discorrendo.

FERRARI ELETTRICA, ECCO PERCHE’ E’ STATA PROGETTATA

Obiettivo di Ferrari non è quello di trasformarsi in una casa automobilistica solo elettrica, ma semplicemente di mettere a disposizione dei clienti tutte le possibili motorizzazioni: quindi termico, ibrido e appunto elettrico.

L’idea di lanciare la Ferrari in questo preciso momento storico non è casuale, visto che Maranello, come riferisce l’ANSA, ha atteso che la tecnologia green arrivasse a offrire prestazioni in linea con quelle che sono le esigenze e la tradizione del marchio modenese. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la batteria sarà composta da 15 diversi elementi, tutti integrati nel pianale, ed è progettata e assemblata a Maranello: una volta che si potranno avere gli upgrade, i moduli saranno sostituiti con quelli nuovi, in modo da non ridurre le prestazioni nel tempo.

FERRARI ELETTRICA, COME SARA’ IL SUONO SINTETICO

Gli ingegneri di Maranello hanno lavorato molto anche sul suono, che è da sempre uno degli aspetti più controversi delle vetture elettriche: quando la vettura procede a velocità “normali”, prevale il silenzio, ma quando invece l’auto accelera, a quel punto si attiva il suono sintetico. Da segnalare, inoltre, che il passo è corto, a differenza invece delle elettriche standard che adottano un passo più lungo, mentre la posizione di guida è piuttosto avanzata.

Fra le particolarità si segnala anche la possibilità di passare da RWD ad AWD, a seconda delle preferenze dell’automobilista, nonché le tre modalità di guida diverse, da Range a Performance, passando da Tour, sempre a seconda delle esigenze del guidatore. Vigna non ha usato troppi giri di parole: “È un capolavoro di tecnologia”, un’auto dalle caratteristiche uniche, una supercar elettrica “ma nel contempo una vera Ferrari”. Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire qualche nuovo particolare di questo nuovo bolide di Maranello che, siamo certi, non deluderà le attese.