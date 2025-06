Ferrari Hypersail, presentata ufficialmente la prima barca del Cavallino Rampante: sarà guidata da Giovanni Soldini, i dettagli

La Ferrari ha ufficialmente svelato il suo progetto Hypersail. Dopo averlo anticipato l’anno scorso, oggi sono stati tolti i veli, è proprio il caso di dirlo, al suo concept riguardante il mondo della vela. Dopo la vittoria alla 24 Ore di Le Mans e in attesa che la scuderia di Formula 1 torni a brillare, inizia una nuova avventura, si spera pirotecnica, per il Cavallino Rampante.

A guidare il team sarà Giovanni Soldini, uno dei velisti più famosi a livello internazionale, che avrà il compito di unire l’esperienza del team Ferrari nelle corse e nel mondo della velocità, al mondo della nautica e del settore velistico, per un mix che si prospetta esplosivo.

FERRARI HYPERSAIL PROGETTA DA UN FRANCESE E MADE IN ITALY

La barca sarà invece progettata da Guillaume Verdier, che è un noto designer francese, il cui prototipo è già stato presentato, una imbarcazione da ben 100 piedi con tre punti d’appoggio, come sottolineato da Sportmediaset. Guai però a pensare che la barca non sarà costruita in Italia visto che, come Ferrari insegna, anche la super vela sarà assolutamente Made in Italy, costruita in Italia, e solcherà i mari solo nel 2026, fra circa un anno.

Inoltre, risulterà essere, come fatto sapere da Ferrari, la prima barca al mondo lunga 100 piedi assolutamente autosufficiente a livello energetico, di conseguenza si tratterà di una imbarcazione green. John Elkann, presidente di Ferrari, ha commentato questo nuovo capitolo della storia della Rossa come una sfida che “ci porta a superare i nostri confini”, oltre che ad allargare gli orizzonti tecnologici della gloriosa casa di Maranello.

FERRARI HYPERSAIL SI ISPIRERA’ ALLE HYPERCAR DI LE MANS

Per Elkann si tratta comunque di un progetto che si inserisce nella “tradizione Ferrari”, visto che lo stesso si ispirerà alla Ferrari P499, l’hypercar che è già nella storia avendo vinto per tre volte di fila la gloriosa 24 Ore di Le Mans. Ha quindi definito Soldini come “un pilastro fondamentale” del progetto, ricordando le sue capacità da velista ma anche la sua esperienza nella costruzione delle barche, senza dimenticarsi di Guillaume Verdier “che sta dando vita ad una barca unica”, che volerà sull’oceano e che rappresenta nel contempo una opportunità sia per la nautica ma anche per il settore auto.

Infine le parole proprio del team principal del Ferrari Hypersail, Giovanni Soldini, che si è detto ovviamente felice e onorato di poter iniziare questa nuova avventura definita avvincente, caratterizzata dall’eccellenza Ferrari, un incontro fra due modi così diversi ma nel contempo così vicini, visto che sia la vela quanto i motori sono il non plus ultra applicato alla tecnologia. Soldini ha definito la barca Ferrari “Innovativa per come volerà”, spiegando che sarà dotata di un “controllo mai visto prima a bordo”, promettendo poi delle “performance estreme” e nel contempo “la massima affidabilità”.