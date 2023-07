Ferrari KC23 “la Rossa più spettacolare di sempre”/ L’ultima one-off di Maranello

E’ stata svelata al mondo intero nella giornata di ieri l’ultima One Off di casa Ferrari: si chiama KC23 ed è un concentrato di bellezza e potenza agli estremi. Una vettura super esclusiva, prodotta per un fortunato proprietario, che lascia a bocca aperta. Pochi giri di parole da parte del team Progetti Speciali di Maranello, che ha definito la KC23 come la «Rossa più spettacolare di sempre», ed in effetti sembra davvero difficile dare loro torto. La nuova Ferrari non ha di fatto nulla da invidiare alla recente SF90XX, la ibrida da 1.030 cavalli presentata poche settimane fa.

La base di partenza dell’ultima Rossa, che in realtà è grigia, colore bandito da Fiat con il lancio della 600, è la 488 GT3, quella che è l’auto GT più vincente della storia di Maranello, ma completamente stravolta a livello estetico. Solo telaio e motore sono rimasti invariati anche se aggiornati con il kit Evo 2020, quello pensato direttamente per la pista. Le prese d’aria presenti sulla carrozzeria rimangono chiuse quando la KC23 è ferma, per valorizzarne le linee, ma quando il V8 biturbo sotto il cofano si accende, a quel punto si sprigiona la potenza e la Ferrari “si apre”.

FERRARI KC23, LA ROSSA PIU’ SPETTACOLARE DI SEMPRE: I FARI DI ISPIRAZIONE GRAN TURISMO

Sul posteriore spicca un’ala a dir poco vistosa che comunque si può rimuovere all’occorrenza, ma ciò che spicca di più in questo straordinario progetto sono senza dubbio le portiere ad apertura verticale, già viste sulla La Ferrari. I gruppi ottici sono invece inediti, con quelli posteriori di ispirazione della concept car Ferrari Vision Gran Turismo. Internamente la vettura è molto simile alla 488 GT3 Evo 2020 con l’aggiunta del rivestimento dell’Alcantara sui pannelli porta e i sedili specifici.

Presenti inoltre delle videocamere posteriori che hanno permesso di eliminare gli specchietti laterali. Per quanto riguarda i cerchi in lega, invece, sono da 18 pollici per quando la KC23 scende in pista, mentre sono da 21 davanti e 22 dietro in modalità statica, ad esempio per le fiere e le mostre. Per vederla dal vivo e sentire il suo rumore da sogno bisognerà attendere il prossimo Goodwood Festival of Speed, che scatterà domani, 13 luglio, fino a domenica 16 luglio. Dopo di che sarà esposta al Museo Ferrari di Maranello dal 1° agosto al 2 ottobre.











