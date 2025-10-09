Quella corrente è la peggiore stagione di Ferrari degli ultimi anni, Leclerc potrebbe aver perso la pazienza

La peggior stagione di Ferrari degli ultimi anni

Il momento no che ormai da diversi anni sta vivendo la Ferrari nei mondiali di Formula 1 non sembra aver intenzione di fermarsi e anzi ora sembra aver addirittura toccato il punto più basso di sempre visto che in questa stagione non è ancora arrivata alcuna vittoria e anche i podi scarseggiano, nonostante la promessa che il team principal Fred Vasseur aveva fatto prima della pausa estiva. La rossa è senza dubbio la scuderia peggiore della stagione tra quelle di prima fascia che lottano per la vittoria del Mondiale, venendo anche sorpassata da Mercedes e raggiunta da Red Bull nella classifica costruttori, che lo scorso anno era stata positiva.

Le prospettive presentate dopo il GP di Budapest erano di vedere una macchina e una squadra nuova e soprattutto più competitiva per il resto della stagione nella quale sarebbe stato comunque difficile vedere una vittoria del Mondiale ma non impossibile un buon piazzamento nella classifica costruttori e alle spalle delle due McLaren dominatrici. Le realtà però ha dato altri segnali visto che dopo la pausa il trend di risultati non è andato migliorando ma anzi se possibile è sempre peggiorato con nessun podio conquistato e un equilibrio dentro e fuori la pista molto labile.

I possibili cambi dentro Ferrari, lascia Leclerc e arriva Piastri?

Infatti in casa Ferrari i problemi sembrerebbero non essere solo per la macchina e le prestazione di quest’ultima nei Gran Premi ma anche nei box a proposito del rapporto tra i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e quello tra il monegasco e la scuderia italiana che potrebbero portare ad un clamoroso scenario. Il pilota cresciuto con il cavallino infatti sembra essersi stufato di non riuscire ad avere macchine in grado di competere per le prime posizioni, delle scelte prese dalla squadra durante i Gran Premi e nella preparazione della stagione tanto da poter cercare un’altra soluzione.

Leclerc sembrerebbe quindi aprire ad un possibile addio dalla Ferrari anche se in questo momento non sembrerebbero esserci scuderie pronto ad accoglierlo, tra quelle che all’inizio dell’anno partono come le possibili vincitrici della competizione, è difficile infatti che Mercedes decida di dividersi dai suoi due piloti mentre per Red Bull e McLaren si presenterebbe un problema sulla definizione dei ruoli. Proprio quest’ultima però è la soluzione più realistica visto che l’australiano Oscar Piastri avrebbe espresso il suo desiderio di lasciare la scuderia e cercare la fortuna da un’altra parte.