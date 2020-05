Ferrari lascia la Formula 1?/ Mario Andretti chiama Binotto: “Venite in Indycar!”

Pubblicità

Qualche giorno fa aveva fatto tremare nel mondo della Formula 1 l’ipotesi di un abbandono del circus da parte della Ferrari: alla scuderia di Maranello, come noto non era andata giù la richiesta di un pesante ridimensionamento del tetto spese per le prossime stagioni e Binotto non aveva esitato a ventilare qualche minaccia. Minaccia che per ora non ha avuto seguito, ma che è stata ben seguita dagli ambienti oltreoceano, impazienti certo di poter accogliere un personaggio del mondo Motorsport del calibro del Cavallino Rampante. Ecco perchè non ci stupisce che oggi, sulle colonne della Gazzetta dello sport, Mario Andretti, ex pilota Ferrari tra l’altro, abbia invitato esplicitamente Binotto, team principal della Rossa di guardare anche all’America e al mondo dell’Indy car: “Il Cavallino farebbe crescere l’interesse per il campionato, ma c’è l’ostacolo delle norme. Suggerisco a Binotto di venire a proporre un’idea a Roger Penske”.

FERRARI LASCIA LA FORMULA 1? ANDRETTI CHIAMA BINOTTO IN INDY MA…

Un ‘idea certo interessante per la Ferrari, nel caso in cui dovesse lasciare la Formula 1 ma non del tutto originale: anzi possiamo dire che il corteggiamento tra la Rossa e la formula americana dura da un po’. Non è certo la prima volta che la casa di Maranello minaccia di lasciare il circus e in tal caso la Indycar è stata sempre uno scenario molto interessante. Non scordiamo poi che pure la Ferrari ci corse nel campionato Indy nel 1952 e pure nel 1987, rispettivamente con le 352 e la 637 (questa fu voluta da Enzo Ferrari proprio per dimostrare alla Federazione che avrebbe potuto abbandonare la Formula 1). Pure però va detto che nell’immediato il passaggio non è facile, come ha pure affermato il campionissimo Mario Andretti. La Indycar è di fatto monopolio dei motori Honda e Chevrolet e potrebbe essere complicato per la Rossa infilarsi. Ecco perché, nel caso in cui la Ferrari lasciasse la Formula 1, dopo le proteste per il budget cap, pure si fanno avanti altre ipotesi, come il discorso WEC/IMSA, dove sarebbe meno problematico per la casa di Maranello adeguarsi al regolamento tecnico. Ma staremo a vedere.



