Ferrari, Leclerc in penalità a Jeddah/ F1, perderà 10 posizioni per cambio centralina

Non è ancora cominciato il weekend di Jeddah, eppure arrivano brutte notizie dalla Ferrari. Alla monoposto di Charles Leclerc va cambiata la centralina, pertanto va in penalità. Il Mondiale di Formula 1 è cominciato in salita per il pilota monegasco: dopo il ritiro in Bahrain, arriva la prima sostituzione. Nello specifico, è stata decisa la sostituzione della centralina sulla power unit di Leclerc, preferendo non correre rischi in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, motivo per il quale il pilota della Ferrari dovrà retrocedere sulla griglia di partenza di Jeddah di 10 posizioni.

Lo riporta Motorsport, spiegando che, stando a quanto ricostruito dai tecnici del Cavallino, un cablaggio ha mandato in corto circuito le due ECU. La prima domenica mattina in occasione dell’accensione del motore prima della gara, la seconda è andata in tilt durante il 41esimo giro della gara di debutto della nuova stagione di F1. La notizia è stata ufficializzata dal team principal Frederic Vasseur mercoledì mattina in una call con i media.

FERRARI, TERZA CENTRALINA PER LECLERC: SCATTA PENALITÀ

«Ci sono stati due problemi, uno la domenica mattina quando abbiamo fatto l’accensione della power unit e uno in gara. Sfortunatamente, un guaio che non era mai successo in passato», ha dichiarato Frederic Vasseur ai media. L’auspicio è che ora sia tutto sotto controllo: «Abbiamo fatto un’indagine approfondita sul problema e pagheremo il guaio con una penalità a Jeddah», ha aggiunto il team principal della Ferrari. Quindi, sarà Carlos Sainz a dover puntare in alto in Arabia Saudita. Sarà anche l’occasione per scoprire l’effettivo potenziale della SF-23 Ferrari e per cercare il riscatto dopo un debutto non entusiasmante, mentre Charles Leclerc dovrà cercare di rimontare. Il regolamento della Formula 1 parla chiaro: è possibile cambiare due centraline all’anno prima di andare in penalità. In Bahrain la Ferrari ha dovuto sostituire la centralina della monoposto di Leclerc prima della gara e poi quella montata successivamente. La seconda è rimasta danneggiata nel guasto che lo ha costretto al ritiro e, quindi, dovendo smarcare la terza centralina, la penalizzazione è automatica.

