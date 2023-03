Ferrari, Leclerc perde pezzi: bandiera rossa/ Video F1: paura dopo un bloccaggio…

Partono le prime qualifiche della nuova stagione di Formula 1 e la Ferrari di Charles Leclerc perde già pezzi. Non un buon inizio per il pilota monegasco nella Q1 del GP del Bahrain 2023. Nel suo primo giro di lancio, Leclerc ha riportato danni all’ala anteriore e alle brake ducts, componenti utili per dare carico aerodinamico alla monoposto. L’idea del Cavallino era di andare a caccia della prestazione con le gomme medie, che non saranno utilizzate in gara, così da salvare un treno di gomme soft in vista della corsa domenicale.

Ma la strategia è tramontata a causa di questi problemi alla SF-23 di Leclerc. Il problema è legato a forti sconnessioni presenti sul rettilineo dei box. Subito in ansia i tifosi della Ferrari per i possibili effetti sulla prestazione del pilota, ma il campanello d’allarme si è subito spento, perché quando è tornato in pista è riuscito a registrare un buon tempo.

LECLERC PERDE PEZZI: PAURA IN FERRARI MA…

Stando a quanto riportato da Sky Formula 1, sono volati due pezzi dalla SF-23 di Charles Leclerc dopo un bloccaggio all’anteriore destra. Il pilota monegasco è subito rientrato ai box per sistemare la parte attorno all’anteriore destra, nel frattempo è stata esposta la bandiera rossa da parte dei commissari. In questi casi, infatti, si ferma il tempo per consentire ai marshal di eliminare i detriti dalla pista, che altrimenti risulterebbero pericolosi. Dopo questa operazione, le qualifiche in Bahrain sono riprese. Quel che sorprende è che Leclerc non abbia fatto alcun passaggio aggressivo sui cordoli, eppure ha perso l’attacco dell’ala di gabbiano sull’anteriore destra ed un ulteriore elemento dal retrotreno, prima in rettilineo, poi in curva-1, quando la prima sessione delle qualifiche era iniziata da qualche minuto.

