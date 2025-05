FERRARI, NUOVA LIVREA AL GP MIAMI 2025

Esattamente come era già successo un anno fa, anche stavolta la Ferrari si presenterà al GP Miami 2025 con una livrea differente dal solito, in cui ci sarà più spazio per il bianco e blu dello sponsor HP, in particolare sulle ali anteriori e posteriori (per il resto naturalmente domina il rosso Ferrari), ma anche con novità su tute e magliette dei due piloti – come abbiamo visto con la t-shirt di Lewis Hamilton nella conferenza stampa dei piloti. Un anno fa era l’annuncio di HP come nuovo sponsor, quest’anno si festeggia questa partnership.

L’anno scorso c’era stato anche ampio spazio per i riferimenti storici di alcuni precedenti in particolare proprio sul continente americano, ricordando soprattutto l’azzurro Dino, che nel mondo delle corse è un omaggio al figlio di Enzo Ferrari. Stavolta invece si vuole guardare soprattutto al futuro, sottolineando che non si tratta solamente di una sponsorizzazione, ma anche di un lavoro comune nell’ambito dell’innovazione e delle prestazioni, ad esempio la pellicola che ricopre parte della SF-25, un rivestimento che è fino al 14% più leggero e fino al 17% più sottile rispetto a quello dell’anno scorso.

FERRARI, UN ANNO DI COLLABORAZIONE CON LO SPONSOR HP

In occasione del Gran Premio di Miami 2025 ci saranno anche una serie di attività nella Fan Zone per i tifosi che vorranno scoprire qualcosa in più di questa collaborazione tecnologica. La livrea insomma serve a richiamare il legame fra due aziende unite dalla tecnologia e dalla creatività. Nelle dichiarazioni ufficiali, Enrique Lores, presidente e CEO di HP Inc, ha affermato che la sua azienda sta “spostando i confini del possibile” grazie alla collaborazione con la Ferrari per “esperienze eccezionali dentro e fuori la pista”, con l’obiettivo di essere sempre all’avanguardia.

Dal canto suo Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, ha voluto ripercorrere questo cammino intrapreso proprio un anno fa sempre a Miami, con un accento particolare circa “l’importanza delle persone per stimolare l’innovazione, aspirare all’eccellenza e spostare i confini del possibile”. La livrea deve allora essere simbolo “potere del design, della tecnologia e delle prestazioni per guidare un cambiamento significativo”. Se poi domenica in casa Ferrari si potrà fare festa per celebrare i risultati in pista, la missione sarà davvero compiuta…

CLICCA QUI PER LE IMMAGINI DELLA FERRARI AL GP MIAMI 2025