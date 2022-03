Ferrari Purosangue/ La foto ufficiale del primo Suv del Cavallino Rampante

La Ferrari Purosangue è sicuramente una delle auto più attese del 2022. Si tratta infatti del primo Suv della casa di Maranello e presto verrà svelato al pubblico. Nel frattempo, il Cavallino Rampante ha deciso di svelare un’anteprima sui propri canali social, pubblicando la prima foto ufficiale della nuova creatura di Casa Ferrari. L’immagine mostra la parte frontale dell’auto, dalla quale si possono intravedere quelle che saranno le sue linee.

Dall’immagine pubblicata dalla Ferrari si possono notare dei sottili proiettori Led all’interno delle prese d’aria, i quali rendono morbide le linee della Purosangue, simile alla soluzione adottata sul modello SF90 Stradale. Nelle scorse settimane erano trapelate delle immagini ‘rubate’ dalla fabbrica, con la Ferrari che non aveva ben reagito. E’ possibile quindi ipotizzare una lunghezza di 5 metri.

Dalla foto pubblicata sul profilo ufficiale della Ferrari, riguardante il primo Suv della casa di Maranello, la Purosangue, possiamo notare principalmente l’aspetto muscoloso del cofano e le numerose prese d’aria. Per quanto riguarda la meccanica, si tratta solamente di ipotesi. Ci potrebbe essere una rivisitazione del V12 aspirato da 6,5 litri, ma ci si potrebbe aspettare anche un motore dotato di tecnologia plug-in hybrid, come avvenuto nella 296 GTB.

Il primo Suv Ferrari, sembra richiamare alcuni elementi stilistici come la Ferrari Roma e la Ferrari SF90. Nonostante sia la prima quattro porte della Casa di Maranello, Ferrari ha garantito che offrirà comunque lo stesso piacere di guida che contraddistingue il brand. Per sciogliere ogni dubbio, non rimane che attendere i prossimi mesi, quando la Purosangue debutterà ufficialmente.

You’ve heard the rumours… and we’re delighted to confirm they’re true (some of them). All will be revealed later this year. #Ferrari

— Ferrari (@Ferrari) March 23, 2022