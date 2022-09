Ferrari Purosangue, svelato il primo suv di Maranello/ 4 porte, 725 cv e 390mila euro

Dopo un’attesa praticamente infinita la Ferrari ha svelato la sua Purosangue. Si tratta del primo Suv, acronimo di Sport Utility Vehicle, anche se la casa di Maranello ha chiesto di non chiamare così il suo ultimo bolide. Ed in effetti appare difficile categorizzare la Ferrari Purosangue, modello inedito della Rossa, la prima in assoluto a quattro porte con le due dei sedili posteriori in stile “Suicide doors”, che si aprono di fatto “al contrario”, come da tradizione di Rolls Royce. Sotto il cofano troviamo un motore V12 aspirato da ben 725 cavalli, mentre il cambio è da F1 a doppia frizione con 8 rapporti.

Mercato dell'auto/ In ripresa ad agosto, ma solo per alcune case

Un progetto, quello della Ferrari Purosange, partorito anni or sono, tenendo conto che nel 2017 l’allora numero uno di Fiat, Sergio Marchionne, lo aveva escluso categoricamente, per poi tornare sui suoi passi l’anno successivo, nel 2018. Un progetto che è stato quindi realizzato in praticamente quattro anni, del resto a Maranello hanno discusso a lungo prima di dare vita ad un modello che avrebbe in qualche modo potuto snaturare l’anima della Ferrari e la sua tradizione, ma il risultato è decisamente in linea con quanto la Rossa ha saputo fare dalla sua nascita, restando fedele a se stessa seppur con un’auto a quattro porte.

Benzina e diesel: prezzo in calo a sorpresa/ Ma la Russia fa schizzare il petrolio…

FERRARI PUROSANGUE, VIGNA: “HO LA PELLE D’OCA”

Inevitabili i riferimenti alla Ferrari Roma o alla 296 GTB, fra le ultime nate in quel di Modena, mentre, in merito alle dimensioni, parliamo di 5 metri di lunghezza per 1.60 di altezza, per un peso di circa 2 tonnellate, contenuto grazie a numerosi elementi in carbonio. “Ho la pelle d’oca – le parole riportate dall’Ansa di Benedetto Vigna, amministratore delegato del Gruppo – purosangue non è un suv ma un nuovo concetto di auto che prima non c’era. E’ un’auto sportiva, come da sempre costruiamo, ma con la caratteristica dei quattro posti, alta da terra e adatta anche alle strade bianche”.

AUTO ELETTRICHE/ Con questi costi alle colonnine (+50%) non convengono più

Enrico Galliera, direttore marketing e commerciale del Cavallino, ha invece aggiunto che il nome ‘Purosangue‘ è stato scelto durante alcuni brainstorming tra i vertici della Casa di Maranello. “Ci siamo detti che doveva essere senza compromessi, scalpitante, come un cavallo dal manto lucido…”. Quattro i colori disponibili al lancio, Nero Purosangue, Bianco Italia, Rosso Portofino e Grigio Titanio: il prezzo? 390 mila euro.

The #FerrariPurosangue’s shape was conceived as a sculpture that showcases and heightens its stunning aero development, flowing seamlessly from the front back into the flanks.#Ferrari pic.twitter.com/OpWcIK7CPT — Ferrari (@Ferrari) September 13, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA