Ferrera Erbognone, paese senza contagi Coronavirus / Analisi per trovare anticorpi

La regione Lombardia, la più colpita in Italia dall’emergenza coronavirus, registra anche un dato positivo in arrivo da Ferrera Erbognone. Ebbene in questo paesino in provincia di Pavia non risultano contagiati, tanto da diventare oggetto di studio della comunità medico-scientifica. Verrà infatti analizzato il sangue degli abitanti per individuare la presenza di anticorpi. Fererra Erbognone è un paese con poco più di mille abitanti, adesso sotto stretta osservazione e oggetto di studio dell’Istituto Neurologico Mondino di Pavia. La Provincia Pavese anticipa che l’obiettivo è quello di prendere in analisi il sangue dei cittadini per individuare la presenza di anticorpi. Una notizia che regala uno scorcio di luce in un momento così drammatico per l’intero paese, ma anche e soprattutto per la Lombardia.

Ferrera Erbognone senza contagi Coronavirus

Nelle scorse ore il medico, nonché sindaco di Ferrera Erbognone, Giovanni Fassina, ha diffuso un comunicato ufficiale alla cittadinanza, dopo aver firmato una delibera di giunta al riguardo. Le persone residenti a Ferrera Erbognone potranno infatti procedere alla prenotazione – fino al prossimo 2 aprile – dell’esame ematochimico in laboratorio a Sannazzaro. Si tratta di un’iniziativa interessante, che forse potrà fornire delle risposte importanti per la lotta al Coronavirus. Ferrera Erbognone, infatti, è l’unico paese che al momento regge l’emergenza, non avendo riscontrato ancora alcun caso. E’ un piccolo grande miracolo se si considera la gravissima situazione nel resto del paese e in particolar modo in Lombardia.

Ferrera Erbognone, parla Livio Tronconi: “Dallo studio potremmo riscontrare risultati rilevanti”

L’amministratore delegato e direttore generale del Mondino, Livio Tronconi, ha fatto il punto della situazione su Ferrera Erbognone, fortunatamente priva di casi di contagio da Coronavirus. “Abbiamo scelto Ferrera Erbognone perché si tratta di una comunità in cui non si è ancora verificato un caso di contagio da Coronavirus: di conseguenza lo studio di popolazione potrebbe fornirci risultati di una certa rilevanza che poi andranno condivisi con i virologi del Policlinico San Matteo e con il comitato scientifico della Regione Lombardia”. La speranza, infatti, è propria questa: che dal pavese arrivino risultati rivelanti utili alla ricerca e all’identificazione degli anticorpi in grado di contrastare il Coronavirus.



