Ferrovia Torino-Milano bloccata a Settimo Torinese/ Trovato cadavere donna: forse investita da un treno

E’ stato rinvenuto il cadavere di una donna sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano. L’episodio si è verificato di preciso a Settimo Torinese nella mattinata di oggi, 8 marzo 2024. La donna è probabile che sia stata investita da un treno, non vi sono certezze ma è molto verosimile che sia accaduto così. Come riferito da TorinoToday, una volta lanciato l’allarme sono intervenuti sul luogo segnalato i vigili del fuoco, così come i carabinieri della tenenza cittadina, e tutti gli agenti della polizia ferroviaria di Chivasso, che stanno appunto indagando sulla questione. Attualmente risultano essere bloccate le linee convenzionali Torino-Milano (limitata a Chivasso) e Torino Ivrea. Inoltre “i treni della linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese sono attestati a Settimo (lato Rivarolo) e a Torino Stura (lato Chieri)”.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA 2024/ Foto “La donna è come una bustina di tè”

Viene segnalato anche che “I treni della linea Sfm2 Pinerolo-Chivasso sono attestati a Torino Lingotto (lato Pinerolo) e a Chivasso termine corsa”. Per cercare di ovviare al problema Trenitalia ha attivato un servizio bus a seconda della disponibilità dei vettori da Chivasso a Torino, e sono stati disposti su richiesta anche bus emergenziali che possano servire altre destinazioni.

SCIOPERO GENERALE OGGI, VENERDÌ 8 MARZO 2024/ Info e orari: a Milano stop di Trenord, regolare ATM

FERROVIA TORINO-MILANO BLOCCATA A SETTIMO TORINESE: IL COMUNICATO DEL SITO DELLE FERROVIE

Il sito di ferrovie italiane ha pubblicato un aggiornamento datato ore 8:45 in cui viene specificato che: “Dalle ore 07.45 sulla linea convenzionale Torino-Milano, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Settimo per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”.

In precedenza, alle ore 7:45, era stato comunicato che: “Dalle ore 07.45 sulla linea convenzionale Torino-Milano, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Settimo per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti”. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata, sperando che la situazione si possa sbloccare quanto prima.

Marina Usa via dal Mediterraneo: “Ecco cosa sta succedendo”/ Di Feo: “Serve una Difesa Europea”

© RIPRODUZIONE RISERVATA