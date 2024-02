Ferrovie, obiettivo migliori collegamenti con Germania e Olanda/ Frecciarossa ridurranno tempi di percorrenza

Ferrovie per lo Stato punta a migliorare i collegamenti con Germania e Olanda. Il gruppo guidato da Luigi Ferraris, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha intenzione di portare nei due Paesi il Frecciarossa in modo da arrivare quasi a dimezzare i tempi di percorrenza. Uno dei tragitti presi in considerazione è quello da Milano a Monaco di Baviera, che attualmente impiega più di sette ore. Con le modifiche auspicate, ne servirebbero circa quattro. Non è però l’unico itinerario al vaglio. Anche città come Parigi, Bruxelles e Amsterdam sono state prese in considerazione.

Le ambizioni sono alte. Nel piano industriale decennale (2023-32) del gruppo c’è come obiettivo quello di triplicare il fatturato all’estero, passando dai circa 1,8 miliardi attuali a oltre 5 miliardi. La strategia prevede diverse strade, tra cui lo sfruttamento delle opportunità derivanti dalla crescente liberalizzazione del mercato trasporto passeggeri e dell’attenzione sempre più elevata verso il trasporto collettivo.

Ferrovie, obiettivo migliori collegamenti con Germania e Olanda: la strategia

La scelta di Ferrovie per lo Stato di puntare sui collegamenti con Germania e Olanda è strategica. Il mercato tedesco ha infatti delle caratteristiche ben definite. “In Germania la rete ferroviaria ha una pronunciata capillarità e una elevata capacità, ma con limitati tratti di Alta Velocità, ovvero sopra i 250 chilometri orari. La conformazione geografica, con la distribuzione a ‘macchia di leopardo’ di importanti centri urbani a distanza relativamente ridotta, ha favorito lo sviluppo di un sistema ferroviario ‘multi- hub’ rendendo meno pressante l’esigenza di servizi di lunga percorrenza con velocità maggiori rispetto a connessioni ferroviarie ‘a raggiera’ con elevata frequenza e intermodalità”, ha spiegato il chief international officer Carlo Palasciano.

Diversa la questione per le altre città prese in considerazione, come Amsterdam e Parigi. “Il mercato si presenta promettente anche se ulteriori verifiche si rendono necessarie prima dell’avvio concreto del progetto”, ha chiarito.











