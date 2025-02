Chi sono Ferruccio, Lucrezia, Flaminia, i fratelli di Elettra Lamborghini? Tutti nati dall’amore tra Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, Elettra Lamborghini con Ginevra sono sicuramente le più famose di casa avendo intrapreso una carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Tralasciando il rapporto complesso con la sorella Ginevra, Elettra Lamborghini è in ottimi rapporti con tutti gli altri fratelli a cominciare da Ferruccio che ha preso il nome dal nonno, imprenditore italiano e fondatore della casa automobilistica Lamborghini. Proprio come il nonno, Ferruccio ha una grandissima passione per il mondo dei motori e ricopre il ruolo di Ceo e vicepresidente della Torino Lamborghini Spa e si è fatto conoscere ed apprezzare anche come pilota di moto avendo vinto il campionato italiano di Moto2 nel 2012.

Abiti Sanremo 2025 Carlo Conti, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone/ Look e stilisti 3a serata

Nonostante la giovanissima età, Ferruccio a soli 34 anni può vantare una carriera importante all’interno dell’azienda di famiglia Tonino Lamborghini S.p.a., ma anche un notevole successo come pilota nelle piste 125 e Supersport.

Ferruccio, Flaminia e Lucrezia, il rapporto di Elettra Lamborghini con i fratelli e sorelle

Se Ferruccio Lamborghini ha deciso di seguire le orme del nonno, le sorelle Flaminia e Lucrezia sono ancora due studentesse. Flaminia ha conseguito il diploma presso il Liceo Artistico di Bologna, mentre Lucrezia si è iscritta all’università di Bologna. Non è dato sapere di più su di loro essendo molto schive e riservate, anche se Flaminia e Lucrezia hanno un bellissimo rapporto con la sorella Elettra al punto da essere state le testimoni di nozze tra la cantante e il marito Afrojack.

Ginevra e Elettra Lamborghini perchè hanno litigato?/ Tradimento per una carriera nel mondo della musica

Non solo, le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia hanno un bellissimo rapporto tra di loro; non solo sorelle, ma anche grandi amiche e le due hanno un rapporto di grande complicità se paragonato a quello burrascoso e controverso di Elettra e la sorella Ginevra che sono finite spesso al centro del gossip.