Ferruccio Sansa candidato Pd-M5s in Liguria/ Italia Viva out: avrà candidato autonomo

Dopo settimane di discussioni e di indiscrezioni giornalistiche, è stato raggiunto l’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: sarà il giornalista Ferruccio Sansa il candidato giallorosso alle elezioni Regionali in Liguria, in programma il prossimo settembre. Saltati agilmente gli ultimi ostacoli: la penna de Il Fatto Quotidiano sarà il rivale del presidente uscente Giovanni Toti, sostenuto dal Centrodestra. Presente anche Liberi e Uguali, mentre non prenderà parte alla coalizione Italia Viva, che aveva da subito posto il veto sul giornalista: il partito di Matteo Renzi sarà rappresentato da un candidato autonomo. Secondo quanto riporta Huffington Post, sono in corso Aristide Fausto Massardo e l’ex assessore Elisa Serafini. . Soddisfatto il segretario dem Nicola Zingaretti, così in una nota: «Un altro segnale forte della vocazione unitaria del Pd intorno, questa volta, ad una autorevole figura della Liguria come Ferruccio Sansa. Un accordo fatto con convinzione perché dopo settimane di confronto si è confluiti sul candidato più unitario per vincere, per fermare le destre e garantire il buon governo. Ora al lavoro tutti per allargare al massimo la coalizione aperta ad altre forze politiche, civiche, territoriali e della società civile. Il Pd, anche questa volta, c’è e combatte in trincea per costruire».

FERRUCCIO SANSA CANDIDATO PD-M5S IN LIGURIA

Intervistato da Huffington Post, Ferruccio Sansa ha parlato del suo legame fortissimo con la Liguria ed ha deciso di scendere in campo per costruire, lasciando le aspre critiche del passato da parte. «É l’occasione per capire se i sogni che nutro per la Liguria possono diventare concreti. Voglio capire se l’ambiente, una delle mie battaglie, può diventare il motore per rilanciare lavoro e imprese», ha spiegato la penna de Il Fatto Quotidiano, che ha elogiato il Partito Democratico per l’atto di coraggio nell’accettare la sua candidatura, considerando le potenti stroncature del (recente) passato. Ed a tal proposito ha precisato: «Per strada ho incontrato tantissima gente che vota Pd e che mi ha chiesto di candidarmi. È la ricchezza di quel partito. Nel dna hanno ambiente, sanità, istruzione, ricerca, che sono i temi della mia campagna elettorale». La candidatura di Ferruccio Sansa per i giallorossi ha acceso il dibattito sui social network e non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Giovanni Toti: «Condoglianze. La sinistra che in questa Regione aveva una grande cultura si è arresa alla cultura che vede in ogni cantiere non un luogo di lavoro ma un covo di ladri, in ogni negozio un evasore fiscale, in ogni pubblica amministrazione un luogo di corruzione, che scambia gli ideali per immobilismo o grigio appiattimento. Il contrario di quella che è la cultura del progresso, del lavoro che la sinistra ha sempre rappresentato», riporta Repubblica.



