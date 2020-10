Ferruccio Sansa/ “Mio figlio col Covid, io e mia moglie con febbre: nessuno ci aiuta”

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Ferruccio Sansa e famiglia. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha scritto un lungo post su Facebook per raccontare quanto sta succedendo a lui ed ai suoi cari. Reduce dalle elezioni Regionali in Liguria, dove è stato il candidato comune di Pd e M5s, il cronista ha spiegato che il figlio è risultato positivo al coronavirus lo scorso lunedì. «Altro che Immuni. Altro che tracciamento. Vi promettono che tracciano i contatti dei malati: balle. Vi raccontano che useranno la app Immuni: fantascienza. Vi dicono che vi seguiranno mentre siete malati a casa: aspetta e spera», le parole del consigliere ligure. La Asl ha convocato Ferruccio Sansa, la moglie ed i nonni del 15enne per il tampone in auto, ma c’è di più: «La persona che ci ha telefonato non ha fatto alcun tracciamento di nostro figlio e nemmeno dei nostri contatti. Ha chiesto soltanto che scuola fa. Nessuna domanda sulle palestre che frequentiamo, il calcio, gli scout. Zero. Per fortuna ci abbiamo pensato noi ad avvertire subito tutti».

FERRUCCIO SANSA: “MIO FIGLIO COL COVID, IO E MIA MOGLIE CON LA FEBBRE”

Nel lungo post pubblicato su Facebook, Ferruccio Sansa ha spiegato di essere stato lasciato completamente da solo: Asl scomparsa, app Immuni completamente inutile, ma non finisce qui. I risultati del tampone sono negativi, ma nonostante ciò il giornalista continua ad avere la febbre a 38 e anche la moglie, dopo giorni di febbre, è rimasta a letto spossata. Entrambi con l’olfatto azzerato, altro sintomo del Covid. «Ha il covid? I sintomi ci sono ma dopo quattro giorni attende ancora l’esito del tampone», ha spiegato Sansa sulla coniuge. E il consigliere ligure è netto: «Non voglio pigliare scorciatoie. Voglio seguire il percorso di un cittadino qualsiasi. Allora chiamo la ASL. Una, dieci, venti volte. Il centro covid non risponde. Il centralino allarga le braccia: “Mi spiace, è un disastro”. Il numero verde della Regione non esiste più. C’è solo il 112».

LA REALTÀ SUL COVID, VI RACCONTO IL VIRUS VISTO DAL LETTO Alla fine per avvertire i miei contatti ho dovuto fare un… Pubblicato da Ferruccio Sansa su Sabato 10 ottobre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA