Il regista Ferzan Ozpetek sarà uno dei protagonisti dello show Splendida Cornice. L'uomo racconterà alcune sue sensazioni e dettagli sulla sua vita.

Il regista turco Ferzan Ozpetek sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai Splendida Cornice, evento che vedrà l’artista raccontare alcuni aspetti della sua carriera e della sua vita. Ferzan è anche testimonial per la Fondazione AIRC ed ha lavorato con la conduttrice Geppi Cucciari nel film Diamanti, una delle sue ultime opere di maggior successo.

Ferzan Ozpetek nasce il 3 Febbraio 1959 ad Istanbul ed ha ricevuto diversi premi per una carriera davvero straordinaria dal punto di vista artistico. Ferzan è fratello dell’attrice Zeynep Zksu e fin dall’inizio trasmette a tutti il suo talento, si trasferisce in Italia a 19 anni per studiare all’Università La Sapienza ed entra subito nel mondo del cinema, lavorando con registi importanti.

Una carriera particolare, iniziò facendo l’assistente di Massimo Troisi nel film Scusate il Ritardo, poi è diventato assistente regista con leggende e poi la sua carriera prende il volo. Produsse il primo film nel 1997, ‘Il Bagno turco’ con Alessandro Gassman suo attore protagonista, poi è alla regia di altri film ma vive il suo exploit nel 2001 con il film Le Fate Ignoranti, diventato quasi come un cult del nostro paese.

Ferzan Ozpetek e le ultime sulla sua vita privata

Una carriera che si è andata pian piano consacrando quella di Ferzan Ozpetek e che ancora oggi lo vede come uno degli assoluti protagonisti in chiave regia sulla scena cinematografica. Per quel che riguarda la sua vita privata, Ferzan si è sposato – dopo una lunga convivenza di 14 anni – con Simone Pontesilli. I due si sono sposati il 27 Settembre 2016 in un rito civile a Roma.

Allo stesso tempo lui ne ha parlato all’Huffington Post ed ha sottolineato: “Sposato non è il termine esatto e detesto quando mi dicono suo marito. Ho fatto un riconoscimento dei nostri diritti in questo viaggio che è la vita. Io non ho un marito ma un compagno di vita” e l’attore lo ha voluto chiarire più volte. In un’intervista a Vanity Fair l’uomo ha raccontato come ha conosciuto Simone:

“Uscivo da una relazione di 19 anni ed avevo appena finito Le Fate Ignoranti, vado controvoglia ad un brunch e ad un certo punto vado in un tavolo dove c’erano alcuni uomini. Mi siedo di fronte a Simone e penso dentro di me che lui era l’uomo della mia vita” e da li Ferzan ha continuato in una sorta di corteggiamento che li ha portati poi a stare insieme. E Ferzan racconta: “Simone è mio padre, mio figlio, il mio amante ed il mio migliore amico”. I due non hanno figli.