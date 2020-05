FERZAN OZPETEK/ Esce il romanzo ‘Come un respiro‘: “La mia prima lettrice? Mina”

Pubblicità

S’intitola Come un respiro (Mondadori), l’ultimo romanzo di Ferzan Ozpetek che lo stesso autore presenterà oggi a Domenica In. Il libro racconta la storia di due sorelle lontane, una storia parzialmente biografica, che trae spunto dalle vicende reali di sua nonna e della sorella di quest’ultima, la prozia di Ferzan: “Da anni pensavo alla storia di mia nonna che da ragazza ha litigato con sua sorella per un motivo misterioso, e non si sono mai più incontrate fino alla loro morte”. Una storia non bellissima, dunque, ma probabilmente a lieto fine (non si sa). Lo scrittore ne parla approfonditamente in un’intervista al Quotidiano di Puglia: “La sorella fece un bel matrimonio, visse a Venezia, aveva cavalli da corsa e una vita brillante. Poi ad una cena 38 anni fa ho conosciuto un giovane che era suo nipote, e mi ha ricordato di queste sorelle divise. C’è qualcosa di simile già accennata nei miei primissimi film, e c’è pure l’incontro alla stazione tra Valeria Golino che va verso Istanbul con una signora misteriosa che qui ritorna…”.

Pubblicità

Ferzan Ozpetek parla di Come un respiro

Come un respiro ha in fondo i toni del giallo, dal momento che ciò che divide le due sorelle è una vicenda oscura. Sono diversi gli oggetti presenti nella trama che ricoprono un ruolo fondamentale, nello sviluppo della stessa. C’entrano un epistolario, una casa al Testaccio e un anello particolare che si trasforma in un porta-sigaretta da dito. Ma Ferzan Ozpetek è invitato da più parti a non svelare troppo; da Mina, per esempio. “La prima bozza del libro, non ancora corretta dai refusi, l’ho mandata alla mia amica Mina alle due del pomeriggio per mail”, racconta il regista turco. “Mi ha chiamato la sera che lo aveva già letto, dicendomi che non dovevo pubblicare niente perché era un film perfetto, ma la trama non doveva scoprirsi prima…”.

Pubblicità

Ferzan Ozpetek e l’amicizia con Mina

Quando accenna alla sua “amica” Mina, viene da chiedersi se sia proprio la Mina italiana, quella a cui si riferisce. Ebbene, sì: i due hanno avuto modo di collaborare già una volta, quando ha deciso di inserire nella colonna sonora del suo film il brano Luna diamante, tratto dal famoso album con Ivano Fossati. “Sì, è lei, la grande Mina, è la mia prima lettrice e tante altre cose per me”, informa Ferzan Ozpetek. “Dopo di lei lo ha letto un amico che pure mi ha detto che si è sentito trascinare nel libro. Però, pensavo, sempre amici miei sono. Giorni fa poi un signore che mi sta aiutando a traslocare per dei lavori in casa mi ha chiesto: ‘ma quella signora alla stazione del romanzo…’, credevo si riferisse ad un corto sui treni. Invece aveva già preso il libro, uscito il giorno prima, e lo aveva letto tutto d’un fiato perché non riusciva a staccarsi. Allora sì, ho cominciato a crederci davvero…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA