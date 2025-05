1 maggio 2025, saranno moltissimi gli eventi in tutta Italia proposti questo giorno festivo, che anche grazie al meteo favorevole e al ponte con maxi weekend permetterà a molti di godersi un momento di vacanza e di svago. Non solo gite fuori porta, pic-nic con la famiglia e passeggiate all’aria aperta, l’occasione è perfetta anche per chi preferisce situazioni più culturali come mostre e visite a musei in città, che resteranno aperti al pubblico, così come i numerosi concerti che da Nord a Sud sono previsti per tutti i gusti.

Partendo proprio dagli appuntamenti musicali, oltre al classico concertone a Roma, tra i più gettonati per la quantità di artisti famosi e celebrità che parteciperanno, anche nelle altre grandi città sono previsti altri appuntamenti. Ad esempio il One Day Music Festival di Catania al quale parteciperanno band internazionali della scena indie, pop, hip hop e trap, ma anche quello di Bologna a Piazza Maggiore, dove dalle 16 a mezzanotte si esibiranno gruppi, cantanti e dj. A Sassari inoltre, dove è in programma il concerto de Le Vibrazioni presso l’Anfiteatro Olmedo.

Festa 1 maggio 2025, mostre, musei e siti archeologici aperti ai visitatori in tutta Italia

Festa 1 maggio 2025, tra gli eventi da non perdere, specialmente per chi è appassionato di arte e cultura, ci sono le visite ai musei e alle mostre, in corso o aperte per l’occasione sia gratis che a pagamento. Tra quelle più importanti, organizzate proprio per questo ponte, c’è The World of Banky a Milano, allo Spazio Varesina 204, con ingresso scontato durante questi giorni, o per gli appassionati di arti decorative, Art Déco: il trionfo della modernità, sempre a Milano a Palazzo Reale.

Chi invece preferisce esplorare luoghi ed aree storico archeologiche, avrà l’opportunità di sfruttare l’apertura straordinaria per la festa del Lavoro di siti come Palazzo Barberini a Roma o il Parco Archeologico di Palestrina, sempre nel Lazio, ma in generale in tutta Italia visto che i luoghi di interesse, resteranno a disposizione dei visitatori, con i consueti orari, come stabilito anche dal Ministero della Cultura che sul sito ufficiale ha pubblicato anche un elenco dettagliato diviso per regioni.