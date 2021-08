“Festa clandestina”: arriva la polizia/ Ma lo stereo al massimo lo ha acceso il gatto

Un gatto innamorato della musica si è ritrovato in maniera del tutto inconsapevole al centro di un vero e proprio caso di cronaca in Spagna, più precisamente a Lugo, nella regione nord-occidentale della Galizia. Qui, infatti, i residenti del complesso di appartamenti Ronda das Fontiñas alcune sere fa hanno deciso di richiedere l’intervento della polizia per far cessare il frastuono che proveniva dall’abitazione dei loro vicini, che, a loro dire, stavano dando “una festa clandestina molto rumorosa, che ci impedisce di prendere sonno”.

Così, gli agenti si sono presentati e hanno suonato al campanello, senza tuttavia ottenere risposta. Soltanto in seguito sono riusciti a capire cosa fosse successo: ad accendere lo stereo a tutto volume era stato il gatto che vive all’interno della casa. Come riporta la testata “Spanish News Today”, il “dj felino” è riuscito ad attivare l’impianto musicale utilizzando le sue zampette e, complice l’assenza del suo proprietario, che al momento dell’accaduto era fuori città, ha potuto concedersi una serata di “svago”.

GATTO ATTIVA LO STEREO E IMPEDISCE AI VICINI DI DORMIRE: “SA COME SI FA”

Le forze dell’ordine sono accorse sul posto non soltanto per via dell’elevato volume della musica, ma anche e soprattutto perché convinti del fatto che si stesse svolgendo un party clandestino, affatto rispettoso delle normative anti-Covid vigenti in Spagna, dove si è assistito in queste settimane a una recrudescenza della pandemia di Coronavirus, con il ritorno del coprifuoco serale in alcune zone del Paese, fra cui Barcellona.

Nessuno, effettivamente, poteva sospettare che a provocare tutto quel frastuono fosse un animale lasciato incustodito dal proprio “umano”, che, contattato l’indomani dagli stessi poliziotti, ha fornito loro le spiegazioni del caso, precisando che il suo amico a quattro zampe ha l’abitudine di spingere con la zampa il tasto dello stereo e, successivamente, di giocare con la manopola del volume. All’uomo è stato altresì consigliato di scollegare la radio quando si assenterà in futuro, così da evitare che il micio possa di nuovo azionarlo a sua insaputa, turbando il sonno del vicinato intero.

