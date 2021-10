Festa degli insegnanti/ Oggi, 5 ottobre, la giornata dedicata agli educatori

Anche in questo 5 ottobre 2021 si festeggerà la festa degli insegnanti: il World’s Teacher Day, ovvero la giornata mondiale del docente istituita dall’Unesco, l’Organizzazione internazionale del lavoro e dell’Education International. Per celebrare questa importante ricorrenza, che viene portata avanti ufficialmente dal 1994, viene commemorata la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante: l’obiettivo resta quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione e sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti, per riuscire a insegnare in contesti spesso degradati, con molte zone del mondo in cui la scuola resta l’unico edificio sicuro per ragazze e ragazzi dove imparare un mestiere, ricevere un’istruzione adeguata e almeno un pasto al giorno.

FESTA DEGLI INSEGNANTI, L’AGENDA 2030 SULL’EDUCAZIONE

In occasione della giornata dell’insegnante 2021 l’Associazione Culturale “Network Arene di Roma” organizzerà alcuni eventi nell’ambito del “Roma Intercultural Festival”, coinvolgendo docenti, scuole, rappresentanti della comunità, istituzioni e associazioni del territorio per enfatizzare l’importanza del ruolo degli insegnanti. L’Unesco si sta muovendo in prima persona, con l’adozione dell’Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, “Istruzione di qualità”, gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l’attuazione dell’Agenda 2030 sull’educazione. Il tema della giornata del 2021 sarà “Insegnare in libertà, dare più potere agli insegnanti“, mettendo dunque in primo piano la figura dei docenti che non devono essere meri esecutori di un sistema educativo, ma devono invece diventarne a tutti gli effetti i protagonisti.

FESTA DEGLI INSEGNANTI, IL MESSAGGIO DELL’UNCESCO

Il Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova, in occasione della Giornata degli insegnanti 2021 ha voluto rimarcare l’importanza proprio del tema della festa annuale in un messaggio ufficiale rilasciato per l’occasione: “Gli insegnanti costituiscono un fondamento essenziale della forza a lungo termine di ogni società – essi forniscono ai bambini, ai giovani e agli adulti le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le proprie potenzialità. Tuttavia, in tutto il mondo, troppi insegnanti non hanno la libertà e il sostegno di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, che è di vitale importanza. È per questo che il tema della Giornata Mondiale degli Insegnanti di quest’anno – “Teaching in Freedom, Empowering Teachers” – ribadisce il valore degli insegnanti e riconosce le sfide che molti incontrano nel corso della loro vita professionale in tutto il mondo.”

