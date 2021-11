FESTA DEI MORTI/ Deboli e fragili, ma c’è un filo di sorrisi e parole cui aggrapparsi

Il culto dei defunti, la cosiddetta festa dei morti, è uno di quegli eventi che hanno segnato il passaggio da ciò che non è storia a ciò che è storia e civiltà. La prospettiva di un “dopo” che dà luce alla vita, anche a quella più sofferta, e dona la possibilità di un legame tra chi rimane e chi non c’è più, ha segnato la nascita delle civiltà.

"Mi ha fatto abortire con una tisana"/ Donna accusa ex amante "Sedimento nella tazza"

Il Culto dei Lari nell’antica Roma era importantissimo. Padri e madri venivano cremati e in quelle condizioni rimanevano dentro la casa dove si svolgeva la vita quotidiana. Si partoriva in casa, si moriva in casa e in casa continuavano a rimanere le spoglie dei defunti: in questo modo la famiglia continuava ad esistere al completo.

NNN Challenge, cos'è?/ "No Nut November": niente or*asmi per un mese

La festa dei morti unisce credenti e non credenti, perché anche chi è ateo ha nel cuore l’importanza del ricordo di chi non c’è più. Il cristiano però non si ferma lì. La vita di chi ci ha preceduti non ci interpella solamente: noi per la Fede sappiamo che tra loro e noi continua ad esistere un legame di comunione. Che può essere di aiuto reciproco per chi è in Purgatorio, o solo a nostro favore nel caso fortunato che i nostri cari godano già della visione beatifica. Per chi è all’Inferno questo legame non c’è più, però è importante ricordare che, contrariamente a quanto accade per il Paradiso, la Chiesa non conosce con certezza i nomi di nessun dannato che condivida con il demonio il terribile destino dell’eterna lontananza da Dio.

Favale "Covid pericoloso per la gravidanza"/ Richeldi "Donne incinte sono fragili e…"

Lo affermò Wojtyla nel libro intervista con Messori “Oltre la soglia della speranza” (1994). Lì, alle pagine 201-202 affermò: “Di nessuno, neppure di Giuda, si può parlare con sicurezza di eterna dannazione”. Cinque anni più tardi, il 28 luglio 1999, in una Udienza generale. San Giovanni Paolo II precisò: “La dannazione rimane una reale possibilità, ma non ci è dato conoscere, senza speciale rivelazione divina, se e quali esseri umani vi siano effettivamente coinvolti”.

Nell’inquietudine della fede e soprattutto nei momenti di fragilità e di dubbio perfino sull’esistenza di Dio, il filo che ci lega a chi non è più con noi è decisivo. Ci dona il ricordo di sorrisi, di sguardi, di parole, di vite buone, “sante”, nella più totale ordinarietà della vita che sono una consolazione e una vicinanza. Sono anche un aiuto per chi sente la fede debole e incerta e avvolta dal mistero.

Fa bene trovare dentro di sé il ricordo di lineamenti familiari di chi ci ha amati e che noi non solo abbiamo amato, ma amiamo ancora.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA