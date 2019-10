Festa dei nonni, 2 ottobre 2019/ Le frasi d’auguri per i nostri angeli custodi

Ricade domani la festa dei nonni. Il due ottobre, in Italia, si terrà la giornata dedicata ai nostri amanti parenti, per qualcuno, dei veri e propri angeli custodi e dei secondi genitori. Del resto i nonni sono amatissimi dai nipoti, sia grandi che piccini, e di conseguenza perché non dedicare loro un’intera giornata? La festa dei nonni si festeggerà domani nel Belpaese ma non in altre parti del mondo, visto che per ogni paese vi è una propria data. Diciamo che la maggior parte delle nazioni ricorda i nonni fra settembre e ottobre, ma ci sono numerose alternative, come ad esempio quelle nazioni in cui i nostri amati angeli custodi vengono ricordati il 26 luglio e il 16 agosto, in occasione dei santi Gioacchino e Anna, i genitori di Maria e nonni di Gesù, nonché appunto patroni dei nonni. In base a quanto ci riferisce Wikipedia, la festa è nata nel 1978 negli Stati Uniti, durante la presidenza di Jimmy Carter e su proposta di una casalinga della Virginia, tale Maria McQuade, che era mamma di ben quindici figli e nel contempo nonna di una quarantina di nipoti.

FESTA DEI NONNI, 2 OTTOBRE 2019: FRASI D’AUGURI

La McQuade aveva iniziato a lavorare con gli anziani dal 1956, mentre l’idea della festa dei nonni le era venuta nel 1970, con l’obiettivo di promuovere la relazione dei giovani con i propri nonni, fondamentale per istruire le generazioni future. Negli States la festa dei nonni, chiamata National Grandparents Day, viene celebrata alla prima domenica di settembre dopo il Labor Day, mentre nel Regno Uniti si festeggia la prima domenica di ottobre (il 6 di questo mese). Nonni celebrati anche in Francia, dove però si è deciso di festeggiare separatamente il nonno e la nonna: nel primo caso, il giorno ricade la prima domenica di ottobre, mentre nel secondo caso, la prima di marzo. Per quanto riguarda l’Italia questa festa è stata istituita con legge numero 153 del 31 luglio del 2005, per celebrare appunto il ruolo dei nostri cari avi. In occasione di questa ricorrenza è stato istituito anche il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia», che il presidente assegna ogni anno a dieci nonni che si sono distinti. Nel Belpaese si è scelto il 2 ottobre visto che proprio in questa giornata vengono ricordati sul calendario liturgico gli angeli custodi. Ma vediamo infine qualche frasi d’auguri da dedicare ai nostri amorevoli nonni. Questa di Alex Haley è splendida: “Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini”. Così invece Ogden Nash: “Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra”. Infine il pensiero di Fanny Fern: “Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA